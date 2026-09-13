Europei volley maschile, l’Italia batte la Slovacchia: è agli ottavi

Gli azzurri della pallavolo, dopo le vittorie contro Svezia e Grecia, hanno sconfitto anche la Slovacchia nella terza partita dell'Europeo maschile: a Modena la squadra di De Giorgi ha vinto in 4 set col punteggio 25-17, 25-27, 25-10, 25-19. L'Italia è matematicamente agli ottavi di finale

L'Italia batte anche la Slovacchia e conquista gli ottavi di finale dell'Europeo di pallavolo maschile. Dopo le vittorie contro Svezia e Grecia, gli azzurri hanno sconfitto la Slovacchia in 4 set nella terza partita: al PalaPanini di Modena è finita 3-1 per la squadra di Ferdinando De Giorgi coi parziali 25-17, 25-27, 25-10, 25-19. L'Italia, grazie a questo successo, è matematicamente agli ottavi di finale.