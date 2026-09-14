La 4^ giornata del campionato di Serie A termina oggi con le ultime 3 partite in programma. Alle 18.30 sono iniziate Torino-Roma (LA CRONACA SU SKY SPORT) e Como-Parma (IL RACCONTO SU SKY SPORT), entrambe ora in corso. A seguire, alle 20.45, i campioni d’Italia dell’Inter ospitano a San Siro l’Udinese. Questo turno si è aperto venerdì con la vittoria della Fiorentina 4-2 a Venezia. Sabato Genoa-Frosinone è terminata 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. Ieri si è giocata Lecce-Monza, finita 3-2. Poi il Napoli ha battuto 1-0 il Bologna e in serata il Sassuolo ha sconfitto 3-2 la Juventus (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).