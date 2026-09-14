La 4^ giornata del campionato termina oggi con le ultime 3 partite in programma. I giallorossi di Gasperini stanno giocando in trasferta a Torino. In contemporanea la formazione di Fabregas sta ospitando gli emiliani. Alle 20.45 a San Siro i campioni d’Italia affrontano i friulani
La 4^ giornata del campionato di Serie A termina oggi con le ultime 3 partite in programma. Alle 18.30 sono iniziate Torino-Roma (LA CRONACA SU SKY SPORT) e Como-Parma (IL RACCONTO SU SKY SPORT), entrambe ora in corso. A seguire, alle 20.45, i campioni d’Italia dell’Inter ospitano a San Siro l’Udinese. Questo turno si è aperto venerdì con la vittoria della Fiorentina 4-2 a Venezia. Sabato Genoa-Frosinone è terminata 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. Ieri si è giocata Lecce-Monza, finita 3-2. Poi il Napoli ha battuto 1-0 il Bologna e in serata il Sassuolo ha sconfitto 3-2 la Juventus (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
Il tabellino di Torino-Roma 0-0. LIVE
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic; Simeone. All. Abate
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
Il tabellino di Como-Parma 1-0. LIVE
Gol: 23' Ramon
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Elphege. All. Cuesta
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©IPA/Fotogramma
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