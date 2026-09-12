Prosegue oggi la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Dopo la vittoria di ieri della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia, sono tre le partite in programma oggi: alle 15 si è giocata Genoa-Frosinone, che è terminata 1-1. Dalle 18 è invece il momento di Lazio-Milan, mentre alle 20.45 l’Atalanta scende in campo contro il Cagliari. (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A) Domani si giocano poi altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine lunedì Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese.