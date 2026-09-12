I rossoblu hanno pareggiato contro la squadra di Alvini. In serata l’Atalanta scende in campo contro il Cagliari. Domani si giocano poi altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus
Prosegue oggi la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Dopo la vittoria di ieri della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia, sono tre le partite in programma oggi: alle 15 si è giocata Genoa-Frosinone, che è terminata 1-1. Dalle 18 è invece il momento di Lazio-Milan, mentre alle 20.45 l’Atalanta scende in campo contro il Cagliari. (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A) Domani si giocano poi altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine lunedì Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese.
Il tabellino di Lazio-Milan 1-0. LIVE
10' Cancellieri
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
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La cronaca di Genoa-Frosinone
Inizia in salita la sfida al Ferraris per il Genoa che, dopo un gol annullato a Baldanzi per fuorigioco, al quarto d’ora si trova sotto: a segnare per il Frosinone è Kvernadze su assist di Schmid. Prima dell’intervallo la squadra di De Rossi ha un calcio di rigore a suo favore - dopo il primo intervento in stagione dell’On Field Review con il VAR - ma Colombo calcia fuori. Nella ripresa il Genoa trova subito il pareggio con Vasquez, che segna al cinquantesimo. Nel finale i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione dello stesso Vasquez, ma il risultato non cambia più e la partita termina 1-1.
Il tabellino di Genoa-Frosinone 1-1
15’ Kvernadze, 50’ Vasquez
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ehizibue (15' st El Shaarawy), Frendrup, Sow (34' st Amorim) , Baldanzi (1' st Messias), Ellertsson (34' st Meichtry), Colombo (25' st Vitinha), Osmajic. All.: De Rossi.
FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini (1' st Monterisi), Bracaglia, Calò, Schmid (26' st Hasa), Masini, Ghedjemis (26' st Fini), Raimondo (26' st Bobcek), Kvernadze (42' st Zerbin). All.: Alvini.
Ammoniti: Cittadini, Sow, Bracaglia per gioco falloso, Vasquez per proteste.
Espulso: al 41' st Vasquez per doppia ammonizione.
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