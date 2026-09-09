Champions League, prima giornata: in corso Napoli-Arsenal, il risultato è 0-0. LIVESport
Prosegue la prima giornata della fase campionato. Dopo la sconfitta di ieri dell'Inter contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono anche Roma e Como, impegnate domani
Prosegue la prima giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Dopo la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal (IL RACCONTO DI SKY SPORT - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).
Il tabellino di Napoli-Arsenal 0-0 (live)
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta
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La prima giornata di Champions League
La prima giornata del girone unico di Champions League è spalmata su martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. Martedì l'Inter, in Spagna, ha perso 2-1 contro il Real Madrid. Questi gli altri risultati delle partite dell'8: Brugge-Aston Villa 2-3, AEK Atene-Lask 1-0, B.Dortmund-Villarreal 3-2, Porto-Manchester City 0-2 Lilla-Real Betis 2-3. Quattro, come detto, le squadre italiane in corsa: oltre all’Inter e al Napoli, ci sono la Roma (che gioca il 10 in casa del Fenerbahce alle 18.45) e il Como (che esordisce in Champions contro il Lipsia il 10 alle 21). Campione in carica è il Psg, che punta al terzo successo consecutivo nella finale del 5 giugno al Metropolitano di Madrid.
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