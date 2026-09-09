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Champions League, prima giornata: in corso Napoli-Arsenal, il risultato è 0-0. LIVE

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Prosegue la prima giornata della fase campionato. Dopo la sconfitta di ieri dell'Inter contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono anche Roma e Como, impegnate domani

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Prosegue la prima giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Dopo la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal (IL RACCONTO DI SKY SPORT - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).

Il tabellino di Napoli-Arsenal 0-0 (live)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri

 

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta

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