Prosegue la prima giornata della fase campionato. Dopo la sconfitta di ieri dell'Inter contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono anche Roma e Como, impegnate domani

Prosegue la prima giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Dopo la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro il Real Madrid, oggi tocca alla squadra di Allegri: dalle 21 sta affrontando al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal ( IL RACCONTO DI SKY SPORT - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS ).

La prima giornata di Champions League

La prima giornata del girone unico di Champions League è spalmata su martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. Martedì l'Inter, in Spagna, ha perso 2-1 contro il Real Madrid. Questi gli altri risultati delle partite dell'8: Brugge-Aston Villa 2-3, AEK Atene-Lask 1-0, B.Dortmund-Villarreal 3-2, Porto-Manchester City 0-2 Lilla-Real Betis 2-3. Quattro, come detto, le squadre italiane in corsa: oltre all’Inter e al Napoli, ci sono la Roma (che gioca il 10 in casa del Fenerbahce alle 18.45) e il Como (che esordisce in Champions contro il Lipsia il 10 alle 21). Campione in carica è il Psg, che punta al terzo successo consecutivo nella finale del 5 giugno al Metropolitano di Madrid.