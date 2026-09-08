Stagione 2026/2027 al via con la prima giornata della fase campionato, in programma da oggi a giovedì 10 settembre. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi tocca ai nerazzurri: stasera, al Bernabeu, gli uomini di Cristian Chivu affrontano il Real Madrid. Per gli interisti è una partita dal sapore particolare: sulla panchina avversaria c’è Josè Mourinho. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La Champions League 2026/2027 parte oggi, martedì 8 settembre, con la prima giornata della fase campionato. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi tocca ai nerazzurri: alle 21, al Bernabeu, gli uomini di Cristian Chivu affrontano il Real Madrid. Per gli interisti è una partita dal sapore particolare: sulla panchina avversaria c’è Josè Mourinho, lo Special One che nel 2010 con i nerazzurri ha conquistato il Triplete. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.