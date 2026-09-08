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Champions League, si parte con la prima giornata: alle 21 Real Madrid-Inter

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Stagione 2026/2027 al via con la prima giornata della fase campionato, in programma da oggi a giovedì 10 settembre. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi tocca ai nerazzurri: stasera, al Bernabeu, gli uomini di Cristian Chivu affrontano il Real Madrid. Per gli interisti è una partita dal sapore particolare: sulla panchina avversaria c’è Josè Mourinho. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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La Champions League 2026/2027 parte oggi, martedì 8 settembre, con la prima giornata della fase campionato. Tra le 36 squadre che si sfidano nel girone unico ci sono quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi tocca ai nerazzurri: alle 21, al Bernabeu, gli uomini di Cristian Chivu affrontano il Real Madrid. Per gli interisti è una partita dal sapore particolare: sulla panchina avversaria c’è Josè Mourinho, lo Special One che nel 2010 con i nerazzurri ha conquistato il Triplete. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter (live dalle 21)

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

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La prima giornata di Champions League

La prima giornata del girone unico di Champions League è in programma da oggi a giovedì 10 settembre. Quattro, come detto, le squadre italiane in corsa: oltre all’Inter, ci sono il Napoli (che il 9 alle 21 affronta l’Arsenal), la Roma (che gioca il 10 in casa del Fenerbahce alle 18.45) e il Como (che esordisce in Champions contro il Lipsia il 10 alle 21). Campione in carica è il Psg, che punta al terzo successo consecutivo nella finale del 5 giugno al Metropolitano di Madrid.

epa10765852 The UEFA Champions League trophy is pictured, during the UEFA Champions League 2023/24 Third qualifying round draw, at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, 24 July 2023. EPA/SALVATORE DI NOLFI

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