In prima fascia trovano spazio i bicampioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain: gli uomini di Luis Enrique, reduci dal doppio trionfo continentale e dalla recente vittoria della Supercoppa europea ai danni dell’Aston Villa, si presentano ai nastri di partenza con in più Maghnes Akliouche e soprattutto Ferran Torres, che ha deciso per la Spagna l’ultima finale mondiale. Presenti anche l’Arsenal di Arteta, vicecampioni continentali e trionfatori dell’ultima Premier League, un titolo che mancava da 22 anni; l’Inter di Chivu, che ha aggiunto Stones, Jones e Spence alla sua rosa, vincitrice dell'ultima Serie A; e il Bayern Monaco di Vincent Kompany, dominatore in Germania con la vittoria del trentaquattresimo titolo della sua storia. Nella lista c’è anche il Barcellona, che ha vinto l’ultima Liga e che ha aggiunto Anthony Gordon al suo attacco; il Real Madrid, che quest’anno ha visto il ritorno di José Mourinho in panchina accompagnato dagli acquisti di Dumfries, Konaté, Cucurella, Espì e Diomandé (quest’ultimo pagato 140 milioni di euro) e l’Atletico Madrid di Simeone, ancora alle prese con il caso Julian Alvarez. In prima fascia troviamo anche due club che hanno cambiato guida tecnica e sono alle prese con una rivoluzione: si tratta del Liverpool di Andoni Iraola e del Manchester City di Enzo Maresca, che promettono ancora diversi movimenti di mercato in questi ultimi giorni.