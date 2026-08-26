Champions League 2026-27, le squadre partecipanti: ci sono Inter, Napoli, Roma e ComoSport
Introduzione
Alle ore 18 di domani, 27 agosto, si apre la nuova stagione della Champions League 2026-2027 con il sorteggio della League Phase, la fase a girone unico: sono 36 le squadre partecipanti, che saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti. Ecco quali sono i club.
Quello che devi sapere
Il format
Le regole prevedono che 36 squadre vengano inserite in un unico girone: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia. Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions che sarà inserita direttamente nella prima fascia.
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Chi si qualifica alla fase successiva
Le prime 8 squadre sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. I club classificati dal 9° al 16° posto vanno invece ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie. I club che chiuderanno il girone dal 25° al 36° posto sono eliminati.
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Quando si gioca la fase campionato
- Prima giornata: 8-10 settembre 2026
- Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026
- Terza giornata: 20-21 ottobre 2026
- Quarta giornata: 3-4 novembre 2026
- Quinta giornata: 24-25 novembre 2026
- Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026
- Settima giornata: 19-20 gennaio 2027
- Ottava giornata: 27 gennaio 2027
La prima fascia
In prima fascia trovano spazio i bicampioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain: gli uomini di Luis Enrique, reduci dal doppio trionfo continentale e dalla recente vittoria della Supercoppa europea ai danni dell’Aston Villa, si presentano ai nastri di partenza con in più Maghnes Akliouche e soprattutto Ferran Torres, che ha deciso per la Spagna l’ultima finale mondiale. Presenti anche l’Arsenal di Arteta, vicecampioni continentali e trionfatori dell’ultima Premier League, un titolo che mancava da 22 anni; l’Inter di Chivu, che ha aggiunto Stones, Jones e Spence alla sua rosa, vincitrice dell'ultima Serie A; e il Bayern Monaco di Vincent Kompany, dominatore in Germania con la vittoria del trentaquattresimo titolo della sua storia. Nella lista c’è anche il Barcellona, che ha vinto l’ultima Liga e che ha aggiunto Anthony Gordon al suo attacco; il Real Madrid, che quest’anno ha visto il ritorno di José Mourinho in panchina accompagnato dagli acquisti di Dumfries, Konaté, Cucurella, Espì e Diomandé (quest’ultimo pagato 140 milioni di euro) e l’Atletico Madrid di Simeone, ancora alle prese con il caso Julian Alvarez. In prima fascia troviamo anche due club che hanno cambiato guida tecnica e sono alle prese con una rivoluzione: si tratta del Liverpool di Andoni Iraola e del Manchester City di Enzo Maresca, che promettono ancora diversi movimenti di mercato in questi ultimi giorni.
La seconda fascia
In seconda fascia presente un’altra italiana, la Roma di Gasperini che si riaffaccia nella massima competizione europea dopo 7 anni di attesa, con Malen in grande spolvero e Molina e Mora, appena arrivati rispettivamente da Atletico Madrid e Porto, in vetrina. Nella seconda fascia troviamo anche l’Aston Villa di Unai Emery, vincitore dell’ultima Europa League; i campioni dei Paesi Bassi del Psv Eindhoven, il Bruges, trionfatore dell’ultimo campionato belga, e il Porto, tornato a vincere la Liga Portugal grazie al tecnico Francesco Farioli. Completano la fascia un’altra nobile decaduta come il Manchester United di Michael Carrick, di nuovo in Champions League dopo quasi 3 anni di assenza; il Betis Siviglia, quinto nell’ultima Liga spagnola, lo Sporting Lisbona e infine il Borussia Dortmund, secondo nell’ultima Bundesliga e “colonia” italiana grazie alla presenza di Samuele Inacio, Luca Reggiani e Filippo Mané.
La terza fascia
Tra le squadre spicca il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che non si qualifica alla fase a eliminazione diretta della Champions League dalla stagione 2023-2024. Nella terza fascia spicca la presenza del Galatasaray, campione di Turchia; dello Shakthar Donetsk, vittorioso nell’ultimo campionato ucraino; e del Lilla di mister Davide Ancelotti, figlio di Carlo selezionatore del Brasile, e di Olivier Giroud. Presenti anche il Lipsia, che ha riaccolto in squadra l’attaccante Christopher Nkunku, in arrivo dal Milan; il Villarreal del nuovo tecnico Inigo Perez, che ha guidato il Rayo Vallecano alla finale di Conference League nell'ultima stagione, e il Feyenoord, secondo nell’ultima Eredivisie olandese.
La quarta fascia
In quarta fascia, invece, c’è il Como, all’esordio assoluto in una competizione europea in 119 anni di storia. Accanto agli uomini di Cesc Fabregas figurano il Lens, sorpresa dell’ultima Ligue 1 francese, chiusa al secondo posto; lo Slavia Praga, vincitore dell’ultimo campionato ceco e lo Stoccarda, quarto nell’ultima Bundesliga.
Gli spareggi
Le ultime 7 squadre arrivano invece dagli spareggi:
- I norvegesi del Bodo Glimt che entrano in terza fascia dopo aver battuto negli spareggi gli olandesi del NEC;
- Gli azeri del Sabah Futbol Klubu accedono al girone in quarta fascia dopo aver eliminato nel playoff gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva;
- Gli austriaci del LASK entrano in quarta fascia dopo aver battuto gli scozzesi del Celtic;
- la qualificata tra Lyon e Fenerbahce (fascia tre);
- la qualificata tra Viking e Dinamo (fascia da definire)
- la qualificata tra Celje e Slovan (fascia da definire)
- la qualificata tra AEK Atene e Levski Sofia (fascia quattro)
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