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Champions League, alle 18.45 si gioca Fenerbahce-Roma. Stasera in campo il Como

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Si conclude oggi la prima giornata della Fase campionato della massima competizione europea. Dopo le sconfitte rimediate dall’Inter e dal Napoli, a scendere in campo sono le altre due formazioni italiane: gli uomini di Gasperini sono di scena in Turchia, mentre la squadra di Fabregas affronta il Lipsia in casa

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Si conclude oggi la prima giornata della Fase campionato della Champions League 2026/2027. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS) Dopo le due sconfitte rimediate dall’Inter - caduta al Bernabeu per 2-1 contro il Real Madrid - e dal Napoli - battuto in casa dall’Arsenal per 1-0 - questa sera scendono in campo le altre due italiane impegnate nella competizione. Dalle 18.45 la Roma è di scena allo stadio Sukru Saraçoglu contro il Fenerbahce (in diretta su Sky e in streaming su NOW), mentre alle 21 il Como - al suo esordio nelle coppe europee - riceve al Sinigallia il Lipsia (in diretta su Sky e in streaming su NOW).

Le formazioni ufficiali di Fenerbahce-Roma (ore 18.45)

FENERBAHCE (4-3-3): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Elmaz, Kanté; Akturkoglu, Muriqi, Greenwood. All. Kartal
 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

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