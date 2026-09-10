Si conclude oggi la prima giornata della Fase campionato della massima competizione europea. Dopo le sconfitte rimediate dall’Inter e dal Napoli, a scendere in campo sono le altre due formazioni italiane: gli uomini di Gasperini sono di scena in Turchia, mentre la squadra di Fabregas affronta il Lipsia in casa

Si conclude oggi la prima giornata della Fase campionato della Champions League 2026/2027. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS) Dopo le due sconfitte rimediate dall’Inter - caduta al Bernabeu per 2-1 contro il Real Madrid - e dal Napoli - battuto in casa dall’Arsenal per 1-0 - questa sera scendono in campo le altre due italiane impegnate nella competizione. Dalle 18.45 la Roma è di scena allo stadio Sukru Saraçoglu contro il Fenerbahce (in diretta su Sky e in streaming su NOW), mentre alle 21 il Como - al suo esordio nelle coppe europee - riceve al Sinigallia il Lipsia (in diretta su Sky e in streaming su NOW).