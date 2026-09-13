Prosegue la quarta giornata del campionato. Alle 15 si è giocata Lecce-Monza, finita 3-2. Alle 18 è iniziata Napoli-Bologna, alle 20.45 c'è Sassuolo-Juventus. Domani, lunedì 14 settembre, il turno si chiude con Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, poi Inter-Udinese alle 20.45

La quarta giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con tre partite. Alle 15 si è giocata Lecce-Monza, finita 3-2. Alle 18 è iniziata Napoli-Bologna ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ), alle 20.45 chiude la domenica Sassuolo-Juventus. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria della Fiorentina 4-2 a Venezia. Sabato Genoa-Frosinone è terminata 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. Domani, lunedì 14 settembre, gli ultimi tre match: alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Lecce-Monza

Il Lecce vince 3-2 contro il Monza. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 3 minuti: calcio d’angolo battuto da Ilic, Coulibaly di testa segna l’1-0. Il Lecce raddoppia all’11’: altro cross di Ilic dalla bandierina, questa volta è Tiago Gabriel a battere Thiam di testa. Il Monza prova a reagire e crea pericoli con Robinson, Varela e Colpani. Gli ospiti accorciano le distanze al 20’: cross dalla destra di Birindelli, Mangas prende palla e batte Falcone. Un minuto dopo, il Lecce segna ancora: cross di Veiga, Coulibaly da distanza ravvicinata spinge il pallone in porta e firma una doppietta che vale il 3-1. Seguono altre occasioni, ma il primo tempo si chiude senza altri gol. Il risultato cambia di nuovo all’89’: punizione battuta da Zeballos, Falcone non trattiene e spinge la palla in rete. Il Monza ci crede e nel recupero si riversa in avanti. Ma il punteggio non cambia più: finisce 3-2 per il Lecce, alla prima vittoria al Via del Mare.

Il tabellino di Lecce-Monza 3-2 (GLI HIGHLIGHTS)

3' pt Coulibaly (L), 11' pt Tiago Gabriel (L), 20' pt Mangas (M), 21' pt Coulibaly (L), 44' st Zeballos (M)



LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic (21' st Ngom), Maleh (40' st Kaba); N'Dri (1' st Pierotti), Stulic (29 st Esteban), Monteiro (29' st Fatah). All.: Di Francesco



MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro (39' st Mout), Folorunsho, Mangas (1' st Bakoune); Colpani (19' st Zeballos), Robinson (19' st Cutrone); Varela (30' st Forson). All.: Juric



Ammoniti: N'Dri per gioco falloso, Veiga per proteste.