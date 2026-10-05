Al Golf Borgo di Camuzzago Issa Nlareb, il golfista paraolimpico

Sabato 10 ottobre, in concomitanza dell’ultima tappa in Italia dell’Alps Tour, il campione paralimpico sarà ospite del circolo di golf a Bellusco, in provincia di Monza e della Brianza. Il golfista paralimpico di origini camerunensi, protagonista di una straordinaria storia di rinascita, incontrerà il pubblico e risponderà a tutte le domande dei golfisti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Golf Borgo di Camuzzago e la Felice Colombo Golf Academy sono lieti di ospitare sabato 10 ottobre 2026 dalle ore 11 Issa Nlareb, golfista paralimpico di origini camerunensi, protagonista di una straordinaria storia di rinascita. Nlareb, dopo una meningite batterica e seguente sepsi (come Bebe Vio), ha subito una doppia amputazione agli arti inferiori e non ha le falangi di otto dita delle mani. Nonostante tutto, forza di volontà e voglia di vivere lo hanno rimesso in campo. Issa ha vinto in giro per l’Europa diverse gare nella sua categoria di golf paralimpico ma il successo più significativo è arrivato il 5 settembre quando ha superato il taglio nel Longwy Alps Open, tappa francese dell’Alps Tour. Nlareb si è piazzato al quindicesimo posto finale tra i normodotati.

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“Issa Day” Sabato 10 ottobre, in concomitanza dell’ultima tappa in Italia dell’Alps Tour, Issa sarà ospite del circolo di golf a Bellusco (MB). La giornata sarà suddivisa in due momenti: al mattino il professionista sarà in campo pratica ad allenarsi insieme ai giocatori del club appartenente alla Colombo Golf Company (il gruppo che controlla anche il Villa Paradiso Golf Club e il Golf Brianza). Nel primo pomeriggio Issa Nlareb risponderà a tutte le domande dei golfisti, in un incontro moderato dal giornalista Marco Bucarelli. “Conoscevo Issa per sentito dire, ma vederlo giocare sull’Alps Tour a Villa Paradiso – dice Sauro Legramandi, presidente del circolo di Bellusco - mi ha convinto che fosse una persona da sostenere. Non avevo mai visto tanta determinazione su un campo da golf. Da oggi Issa è un camuzzaghese a tutti gli effetti”.

Chi è Nato 37 anni fa in Camerun, Nlareb scopre il golf raccogliendo palline allo Yaoundè Golf Club. Comincia come raccattapalle, diventa poi caddie e successivamente giocatore. I risultati arrivano: inizia a girare per l’Africa e vincere diversi Open regionali (Nigeria, Gabon e Senegal). Nel 2018 è sull’Alps Tour, circuito di futuri golfisti professionisti. In Egitto, alla vigilia dell’Ein Bay Open, viene colto da una febbre improvvisa. Poco dopo gli viene diagnosticata una forma di meningite batterica, la stessa di Bebe Vio. Dopo diverse settimane, viene operato a Bruxelles. È come essere travolti da un meteorite;, ha raccontato qualche anno dopo; Quando mi sono svegliato dall’intervento pensavo alla mia famiglia e al golf. Con il golf aiutavo la mia famiglia. Il golf mi ha tenuto in vita e mi ha dato la forza di volontà per tornare a giocare. Grazie alla figlia Malika è arrivata la svolta. E’ lei che gli ha candidamente chiesto “Papà, cosa ti manca per giocare come prima, le mani? Prova a graffiare il bastone”. Quel graffia è diventato lega e quelle parole gli hanno suggerito la soluzione. Oggi Issa utilizza una cinghia che gli permette di fissare il bastone alla mano durante lo swing. Così Issa Nlareb è tornato in campo Oggi compete e vince l’European Disabled Golf Tour. Viene anche invitato sull’Alps Tour, dimostrando come il golf sia inclusione e forza di volontà.

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