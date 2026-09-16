Europa League, in corso Milan-Benfica: il risultato è 0-1. LIVE

Inizia la fase campionato dell’Europa League 2026/2027. Due le squadre italiane in corsa nel girone unico: stasera tocca al Milan, che dalle 21 sta affrontando a San Siro il Benfica, mentre domani la Juventus ospita il Nec Nijmegen all'Allianz Stadium. La sfida tra i rossoneri e il club portoghese è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
L’Europa League 2026/2027 inizia oggi con la prima giornata della fase campionato. Due le squadre italiane in corsa nel girone unico: ora tocca al Milan, che dalle 21 sta affrontando a San Siro il Benfica (IL RACCONTO DI SKY SPORT), mentre domani la Juventus ospita il Nec Nijmegen all'Allianz Stadium (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). I rossoneri tornano sul palcoscenico europeo dopo un anno di digiuno. La sfida con la squadra portoghese ha un sapore particolare per gli ex Amorim e Gonçalo Ramos, ma anche per i tifosi rossoneri che ricordano le due finali di Coppa dei Campioni vinte nel 1963 e nel 1990. Il match tra Milan e Benfica è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.
Il tabellino di Milan-Benfica 0-1 (live)
16' Lukebakio
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo, El Karouani; Aursnes, Joao Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. All. Marco Silva
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