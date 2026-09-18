Nazionale, Mancini convoca 34 giocatori per la Nations League

Il ct ha diramato la lista dei giocatori per i quattro impegni contro Belgio, Turchia e Francia. Nove i volti nuovi. Torna in azzurro anche Daniel Maldini
Sono 34 i calciatori convocati dal ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini per i primi impegni della sua seconda gestione. L'Italia giocherà quattro partite di Nations League: il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio, il 28 settembre all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa con la Turchia, il 2 ottobre a Saint-Denis con la Francia e il 5 ottobre al Dall'Ara di Bologna nel ritorno con la Turchia.
Tra i convocati il ritorno di Daniel Maldini e nove nomi nuovi: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore della Roma Daniele Ghilardi, il difensore del Brentford Michael Kayode, il difensore del Monza Eddy Kouadio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Issa Doumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, l'attaccante del Napoli Antonio Vergara e l'attaccante del Norimberga Mohamed Alì Zoma.
La lista dei convocati
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
Il debutto di Diana Bianchedi
In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capo delegazione anche Diana Bianchedi. L'ex schermitrice azzurra, che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo, è la prima donna a ricoprire il ruolo.
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Roberto Mancini, carriera e trofei del nuovo ct della Nazionale
L'annuncio di Malagò arriva nella giornata di martedì 28 luglio: Mancini sarà di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit tra le altre, si era dimesso il 13 agosto 2023 da ct della Nazionale. Da calciatore l'esordio col Bologna in Serie A, a 16 anni e 9 mesi: nella sua carriera, tra gli altri trofei, vanno ricordati gli storici scudetti con Sampdoria e Lazio, a cui si aggiungono quelli ottenuti da tecnico sia a Milano che in Inghilterra