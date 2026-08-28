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Considerato uno dei difensori più forti di tutti i tempi, l’ex capitano rossonero è stato il leader di una squadra che ha dominato in Italia e in Europa. La sua è stata una carriera con una sola maglia: la numero 6 è stata ritirata nel 1997 al momento dell’addio al calcio. E morto il 31 luglio 2026, all'età di 66 anni