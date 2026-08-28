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Serie A, Milan-Venezia apre la seconda giornata: in corso ora, il risultato è 0-0. LIVE

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Nell’anticipo del venerdì, i rossoneri stanno affrontando a San Siro il Venezia. Il turno prosegue sabato con quattro partite: alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 Juventus-Parma. Domenica altri tre match: Napoli-Como alle 18.30, poi Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20.45. Lunedì si chiude con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45 

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La Serie A riparte con la seconda giornata di campionato. Nell’anticipo del venerdì, il Milan sta affrontando a San Siro il Venezia: il fischio d’inizio è stato alle 20.45 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il turno prosegue sabato con quattro partite: alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 Juventus-Parma. Domenica altri tre match: Napoli-Como alle 18.30, poi Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20.45. Lunedì si chiude con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Il tabellino di Milan-Venezia 0-0 (live)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus Cheek, Cissé; Ramos. All. Amorim 

 

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah J., A. Adams. All. Stroppa 

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