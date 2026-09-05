Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev. A sostenerlo è stato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, intervistato dalla Tass sull'annunciata visita dell'inviato speciale presidenziale statunitense Steve Whitkoff e del genero di Donald Trump, Jared Kushner, a Mosca. Il presidente americano ha spiegato che i suoi inviati, oggi attesi a Mosca e domani a Kiev, porteranno una proposta di pace. "La domanda principale è quanto l'amministrazione statunitense sia pronta a investire nella ricerca di una vera soluzione alla crisi attuale, tenendo conto, tra le altre cose, le realtà sul campo. Non solo le cause profonde, di cui parliamo costantemente, ma anche la situazione che cambia costantemente e non a favore di Kiev", ha detto il vice ministro. Dopo il vertice di Anchorage del 2025, ha proseguito, la situazione si è sviluppata in modo tale da lasciare "molte domande su quanto la parte americana, nel suo approccio ai complessi problemi da risolvere, sia pronta ad aderire a un quadro solido".