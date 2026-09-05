Guerra Ucraina Russia, gli inviati di Trump da Putin: hanno proposta per la pace. LIVE
Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. "Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la Nato". Intanto un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence a Kiev. Ira di Zelensky che promette vendetta: "I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti"
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Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. 'Hanno una proposta per mettere fine alla guerra', dice il presidente Usa che assicura: 'Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la Nato'. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini: un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello Sbu, Oleksandr Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta: 'I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti'.
Per approfondire:
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- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
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Mosca: "Gli Usa tengano conto della realtà sfavorevole a Kiev"
Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev. A sostenerlo è stato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, intervistato dalla Tass sull'annunciata visita dell'inviato speciale presidenziale statunitense Steve Whitkoff e del genero di Donald Trump, Jared Kushner, a Mosca. Il presidente americano ha spiegato che i suoi inviati, oggi attesi a Mosca e domani a Kiev, porteranno una proposta di pace. "La domanda principale è quanto l'amministrazione statunitense sia pronta a investire nella ricerca di una vera soluzione alla crisi attuale, tenendo conto, tra le altre cose, le realtà sul campo. Non solo le cause profonde, di cui parliamo costantemente, ma anche la situazione che cambia costantemente e non a favore di Kiev", ha detto il vice ministro. Dopo il vertice di Anchorage del 2025, ha proseguito, la situazione si è sviluppata in modo tale da lasciare "molte domande su quanto la parte americana, nel suo approccio ai complessi problemi da risolvere, sia pronta ad aderire a un quadro solido".
Almeno quattro morti in attacco russo a Kamianske
Almeno quattro persone sono state uccise e cinque ferite in un raid russo a Kamianske, nell'Ucraina centro-orientale. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro,
Oleksandr Ganzha. "Quattro persone sono state uccise e altre cinque ferite nell'attacco russo a Kamianske. Tre dei feriti sono in ospedale. Tra questi c'e' una donna di 30 anni che si trova in terapia intensiva", ha scritto Ganzha su Telegram.