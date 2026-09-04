Giorgia Meloni a Bari, a breve l'intervento della premier. DIRETTA

In corso nel porto della città pugliese la festa di Fratelli d'Italia, in cui si celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana. Attesa la premier sul palco
Bari accoglie la festa di Fratelli d'Italia, maggior partito di governo. L'evento, che si tiene nel porto della città pugliese, celebra il traguardo dei 1.413 giorni consecutivi dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, diventato il più longevo della storia repubblicana italiana. Sul palco è attesa la stessa premier insieme ad altri esponenti della maggioranza.
La manifestazione
La manifestazione, organizzata con il motto "Il governo più stabile, l'Italia più forte", punta a sottolineare la stabilità raggiunta dall'esecutivo dal 2022. L'appuntamento assume anche un forte significato politico in vista delle prossime elezioni.
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Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, dopo quattro anni di governo Meloni, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell'esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Di fronte al record di longevità del governo attualmente in carica, che supera il secondo governo Berlusconi, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino i risultati ottenuti, mentre il 30% giudica positivo il fatto che un governo duri a lungo dopo tanti anni di instabilità