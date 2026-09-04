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Giorgia Meloni a Bari, a breve l'intervento della premier. DIRETTA

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In corso nel porto della città pugliese la festa di Fratelli d'Italia, in cui si celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana. Attesa la premier sul palco

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Bari accoglie la festa di Fratelli d'Italia, maggior partito di governo. L'evento, che si tiene nel porto della città pugliese, celebra il traguardo dei 1.413 giorni consecutivi dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, diventato il più longevo della storia repubblicana italiana. Sul palco è attesa la stessa premier insieme ad altri esponenti della maggioranza.

La manifestazione

La manifestazione, organizzata con il motto "Il governo più stabile, l'Italia più forte", punta a sottolineare la stabilità raggiunta dall'esecutivo dal 2022. L'appuntamento assume anche un forte significato politico in vista delle prossime elezioni.

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