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Il longevo governo Meloni ha convinto l'Europa?

Renato Coen

Renato Coen
©Getty

Dopo 1.412 giorni di governo, Meloni è la premier italiana più longev, passata da figura temuta a interlocutrice accettata in Europa. Il sostegno a Kiev e la linea sui migranti ne hanno rafforzato il ruolo, ma l’ascesa di Vannacci torna a preoccupare Bruxelles

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