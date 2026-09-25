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Lifestyle

Non solo pellegrini sulla Via Francigena: ora incontra il turismo slow

Costanza Ruggeri

È uno dei percorsi di viaggio “slow” più estesi d’Europa e oggi torna al centro dell’interesse turistico internazionale parlando a un pubblico molto più ampio di quello religioso. I dati dell’Associazione Europea delle Vie Francigene ci raccontano che il 41,5% sceglie di percorrerla per un’esperienza di condivisione, il 28,2% per ragioni spirituali, il 25% per interesse culturale e il 23,4% per finalità turistiche

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