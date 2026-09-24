Mondo
Russia-Ucraina, la Nobel per la Pace Matvijčuk: “Putin non si fermerà”
L'avvocata teme che l’Europa dimentichi “il vero significato della libertà”. Secondo l’attivista, il leader russo non cerca la pace attraverso i negoziati, ma li usa per guadagnare tempo come racconta nell'intervista che ha rilasciato a Sky TG24
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