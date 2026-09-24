Davanti alla pistola annodata, l’Oceano entra nel Palazzo di Vetro

Per millenni l’oceano ha regolato il destino delle società umane, ma soprattutto è una delle infrastrutture naturali decisive della crisi climatica. Non è un caso, allora, che l’oceano arrivi proprio all’ingresso della sede delle Nazioni Unite, a New York, dove l’UNESCO ha inaugurato ONE OCEAN, un’installazione dedicata alla relazione fra il mare e il futuro delle comunità umane