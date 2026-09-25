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Cosa potrebbe cambiare il rinnovo del Congresso Usa 2026?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Tra le ragioni dell’ondata di partenze c’è innanzitutto la crescente difficoltà dei lavori parlamentari, mentre alla Camera dei Rappresentanti sta avendo un ruolo anche la nuova fase di redistricting, ovvero la ridefinizione dei confini dei collegi elettorali. La vera incognita riguarda però ciò che accadrà a novembre con le elezioni di medio termine

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