Il governo Meloni è il più longevo: 1.413 giorni. Oggi la festa a Bari

Il governo Meloni è il più longevo, la premier: “Stabilità è condizione per programmare”Politica
Introduzione
Oggi, venerdì 4 settembre, il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Per festeggiare, la premier è attesa a Bari alla Festa di Fdi. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. “Quattro anni buttati”, ha commentato la leader del Pd Elly Schlein. “La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare”, ha scritto Meloni sui social. E l’esecutivo si prepara per gli ultimi mesi prima delle elezioni.
Quello che devi sapere
Il record del governo Meloni e la festa a Bari
Il governo guidato da Giorgia Meloni è il più longevo della storia repubblicana. Il record di longevità scatta oggi, venerdì 4 settembre 2026. La premier è attesa stasera all’evento organizzato al porto di Bari da Fratelli d’Italia per festeggiare.
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Il messaggio di Giorgia Meloni
"Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare”, ha scritto la premier sui social. “In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare”, ha aggiunto.
E ancora: "Questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia. Non credo sia un caso che, da oggi, i tre governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare. Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino. Intanto il lavoro va avanti. E questa sera ci vediamo a Bari, insieme alla grande comunità di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro".
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I numeri
Il governo Meloni, in carica dal 22 ottobre 2022, da oggi diventa il più longevo della storia repubblicana: 1.413 giorni, uno in più rispetto al Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005). Giorgia Meloni, prima donna a Palazzo Chigi, diventa anche la premier che vi è rimasta più tempo alla guida dello stesso esecutivo.
Nella graduatoria, come ricordato nel messaggio di Meloni, anche il terzo posto è occupato da un governo di centrodestra: il quarto di Silvio Berlusconi (1.287 giorni, dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011). Segue il Craxi I (1.093 giorni, dal 4 agosto 1983 al 1° agosto 1986). Poi l'esecutivo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi per 1.024 giorni, 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016.
La festa a Bari
Per festeggiare, Giorgia Meloni è attesa oggi all'evento organizzato da Fratelli d’Italia. La location è la banchina 10 del porto di Bari, dove dal pomeriggio inizia la cerimonia organizzata dal partito. Ovunque svettano le gigantografie della premier con il claim della cerimonia: “Il Governo + stabile, l'Italia + forte”. Sono attesi 10mila partecipanti, con 80 pullman da tutta Italia. Nell'area dell'evento sono state sistemate le luminarie tradizionalmente usate in Puglia nelle feste patronali e c'è un food truck che offre ai partecipanti spaghetti all'assassina e panzerotti. Per la musica, c'è il dj Tommy Moretti.
Il discorso di Meloni
La presidente del Consiglio dovrebbe pronunciare il suo discorso al tramonto, su un palco di circa 25 metri per 12 metri. Dovrebbe durare circa 45 minuti.
Da quanto emerge, Meloni sta limando il suo intervento: non mancheranno i temi bandiera di questi quasi quattro anni di governo, dal lavoro al fisco, dalla sicurezza ai migranti. Lavoro e crescita, in particolare, dovrebbero essere le parole chiave. Meloni farà un bilancio ma ne approfitterà anche per dettare la linea di ciò che intende fare da qui alle elezioni.
L'ultimo miglio prevede, tra l'altro, l'ultima legge di bilancio prima delle Politiche (possibile che Meloni, senza entrare nel dettaglio, anticipi alcune misure) e la legge elettorale. La premier, poi, dovrebbe ribadire che la stabilità è il vero valore economico e insistere su temi quali la sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina. Ma, secondo diverse fonti, il suo il cuore del suo intervento sarà l’economia.
Chi partecipa
Alla banchina 10, poco prima dell'inizio della festa, c’è la riunione dei gruppi di Camera e Senato di FdI: come trapela da alcune fonti, è la conferma del fatto che la festa, più che del governo, è di Fratelli d'Italia. Altro indizio è la presenza al maxi-evento di Bari solo di ministri, viceministri e sottosegretari di FdI. C’è comunque Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ma - salvo ripensamenti - non ci saranno invece i ministri di Lega e Forza Italia. Per i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini è previsto un intervento in videocollegamento.
Il pomeriggio di celebrazioni è aperto dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che posa una corona d'alloro sulla targa che ricorda Pinuccio Tatarella. Confermata la presenza anche del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.
La contromanifestazione
Sempre oggi, lontani ma in contemporanea e sotto stretta vigilanza della polizia, sfileranno attivisti, associazioni e movimenti per protestare contro le politiche del governo. Ci sono, tra gli altri, Cambiare Rotta, Osa, L'ex caserma liberata, Usb Bari, Assemblea Bari Palestina, Rifondazione Comunista, Comitato per la Palestina Brindisi. Il corteo parte alle 17.30 da Piazza del Ferrarese, a Bari Vecchia, e in linea d'aria abbastanza vicina al porto. Sulla definizione del percorso sono ancora in corso trattative con la questura.
Le critiche delle opposizioni
Mentre il governo celebra il record di longevità, dalle opposizioni non sono mancate critiche. “Quattro anni buttati”, ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha accusato Giorgia Meloni di essersi rinchiusa nel Palazzo senza risolvere i problemi degli italiani.
Alcune cifre sul governo Meloni
Come detto, il governo Meloni – con 1.413 giorni di durata - diventa il più longevo della storia repubblicana, in cui si sono susseguiti 68 esecutivi. Ecco alcune cifre su questi quattro anni a Palazzo Chigi:
- 65 - i componenti del governo nell'assetto attuale (erano 64 inizialmente), di cui 19 donne
- 3 - i ministri sostituiti: Tommaso Foti agli Affari europei al posto di Raffaele Fitto, diventato vicepresidente della Commissione Ue; Alessandro Giuli alla Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano, dimessosi per il caso Boccia; Gianmarco Mazzi al Turismo al posto di Daniela Santanchè, spinta da Meloni a lasciare dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia
- 141 - i decreti legge varati dal Cdm in 186 riunioni
- 138 - i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri, oltre agli 83 ddl di ratifica di accordi e trattati internazionali
- 126 - le votazioni sulla questione di fiducia posta dal governo su decreti e disegni di legge
- 2 - le volte in cui l'esecutivo è stato battuto in Parlamento, il 27 aprile 2023 alla Camera sullo scostamento di bilancio connesso al Documento di economia e finanza e il 14 luglio 2026, sempre a Montecitorio, sull'emendamento per inserire le preferenze nella legge elettorale
- 6 - i premier question time, in cui Meloni si è presentata in Aula per rispondere ai quesiti dei gruppi parlamentari, 3 alla Camera e 3 al Senato
- 400,57 - i miliardi di euro sbloccati (al 30 giugno) con decreti attuativi, rispetto ai 403,47 miliardi di euro stanziati dagli atti legislativi approvati.
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