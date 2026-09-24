Il presidente della Repubblica all'apertura della manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la kermesse prevede conferenze, iniziative e laboratori sul tema della tutela dei territori. Al centro anche il Mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 , la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 Paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food, tra iniziative, conferenze e laboratori. Cuore della kermesse, che quest'anno celebra i 30 anni dalla nascita del Salone del Gusto e i 40 anni di Slow Food, è il Mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.

Il programma

Il ricco programma della manifestazione prevede oltre 1.000 appuntamenti, tra conferenze, laboratori del gusto, appuntamenti a tavola e iniziative negli spazi di partner, regioni e istituzioni. Al centro della manifestazione, anche gli Atlanti dell'Arca del Gusto, che raccolgono trent'anni di ricerca sulla biodiversità alimentare. "Le idee di Carlin Petrini sono diventate un bene comune: attraverso i progetti di Slow Food continuano a tutelare la biodiversità, sostenere le comunità e mantenere vive storie, saperi e prodotti che rischiano di essere dimenticati", ha dichiarato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.

Gli ospiti

Tra gli ospiti delle conferenze figurano Satish Kumar, Alice Waters, Raj Patel, Eric Schlosser, Roberto Danovaro, Helen Scales, Tommaso Greco, Lella Costa, Massimo Montanari, Moni Ovadia, Paolo Hendel e Fulvio Marino. Il programma coinvolge anche oltre 90 realtà cittadine per il Terra Madre Off, mentre più di 700 studenti parteciperanno alle attività educative. Sono attesi anche 400 buyer e operatori del settore e più di 500 volontari. A completare il programma, anche una mostra fotografica lungo i portici di via Po, con gigantografie dedicate alle edizioni passate e ai progetti più significativi di Slow Food.