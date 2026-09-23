La Cei dopo le parole di Tajani e Vannacci: "Ogni sguardo sulla donna sia di rispetto"Politica
"Serve rispetto, verso le donne massimo nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali" ha dichiarato il segretario della Cei Giuseppe Baturi, nel rispondere a una domanda sulle ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri e del leader di Futuro Nazionale
"Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione, poi per noi cristiani il primo luogo in cui il verbo si è fatto carne è il grembo di una donna, per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne". Così il segretario della Cei, mons. Giuseppe Baturi rispondendo ad una domanda sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sulle donne. "Con lo sguardo - ha detto Baturi - entriamo in rapporto con gli altri, verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto, verso le donne massimo nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali".
Le parole di Tajani e Vannacci
Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani sulla "scelta della moglie", commentate poi anche dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Tajani, come metafora politica aveva dichiarato: "Se dovessi consigliare al figlio quale donna deve sposare", suggerirei di scegliere "una ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia", anche se con la "gonna un po’ di più lunga" rispetto a una donna più attraente. Parole che hanno scatenato una serie di polemiche e che ai microfoni di Sky Tg24 Vannacci ha commentato dicendo: "Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna".