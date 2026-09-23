"Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione, poi per noi cristiani il primo luogo in cui il verbo si è fatto carne è il grembo di una donna, per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne". Così il segretario della Cei, mons. Giuseppe Baturi rispondendo ad una domanda sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sulle donne. "Con lo sguardo - ha detto Baturi - entriamo in rapporto con gli altri, verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto, verso le donne massimo nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali".