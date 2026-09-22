Sono due i documenti del ministero dell'Istruzione, allora guidato da Mattarella, richiamati da Giorgia Meloni nel dibattito sugli alunni stranieri nelle classi. Il primo risale al 1989 e il secondo al 1990: entrambi affrontavano il tema dell'inserimento degli studenti immigrati, con indicazioni sulla composizione delle classi e sulla necessità di favorire l'integrazione linguistica con gli italiani

Sono due le circolari, citate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle quali l'allora ministro dell'Istruzione Sergio Mattarella indicava un numero massimo di alunni stranieri presenti nelle classi. Il primo documento è la circolare ministeriale 301 dell'8 settembre 1989 con l'oggetto: "Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo". "L'immigrazione", scriveva, rende necessario "da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse". In quest'ottica "ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità". Agli istituti spetta valutare "specifiche esigenze e situazioni", per trovare "le soluzioni più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe".