Milano Fashion Week, Meloni: “Qui in un momento difficile per dire che il governo c’è”Politica
“Ho pensato che fosse particolarmente giusto" essere presente "quest'anno, in un momento che non è facilissimo per il comparto, che però continua a darci grandi risultati”, ha detto la presidente del Consiglio arrivando alla cena inaugurale. Poi sulle parole di Tajani sulle donne ha aggiunto: “Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda”
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è recata a Milano per partecipare alla cena inaugurale della Fashion week, organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana. "Ho pensato che fosse particolarmente giusto" essere qui "quest'anno, in un momento che non è facilissimo per il comparto, che però continua a darci grandi risultati”, ha detto Meloni arrivando a Palazzo Reale.
Meloni: “Un segnale di presenza e vicinanza”
La premier ha spiegato di volere "dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse, come i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L'ultimo di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”, ha concluso Giorgia Meloni.
Meloni: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”
Replicando a chi le chiedeva un commento sulla polemica legata alle parole del vicepremier Antonio Tajani sulla lunghezza della gonna, Meloni ha detto: “Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda”. La premier a fine cena ha salutato tutti gli ospiti presenti passando per i tavoli e ha abbracciato a lungo Toni Scervino, amministratore delegato del marchio Ermanno Scervino che l’ha vestita per l’occasione.
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Sala: “Meloni ha sempre mostrato interesse per la moda”
"Meloni ha sempre dimostrato interesse per la moda ed è un onore averla qui", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dando il via al Gala Dinner organizzato in occasione del vernissage della mostra 'Dalì e la moda'. Firmato da Vittorio, il menù della serata prevedeva come antipasto una terrina di melanzane con caprino e salsa al basilico e come portata principale i celebri paccheri alla Vittorio. In chiusura cannoncini riempiti al momento.
Camera Moda: “Da Meloni segnale di vicinanza al momento giusto”
"Era il momento giusto per esserci, i segnali ci servono quando c'è il momento in cui bisogna darli, oggi andava dato un segnale alla moda di vicinanza e c'è stato, vuol dire che questa industria il governo la guarda”, ha detto il presidente di Camera nazionale della moda Carlo Capasa. "Lei ha rubato del tempo in un periodo complicato per venire qui e abbiamo apprezzato molto il gesto di andare a salutare tutti gli imprenditori presenti, di voler capire la nostra industria e la filiera, ha trovato un minuto per ascoltare tutti" ha raccontato Capasa, spiegando che "durante la cena abbiamo parlato dello stato generale della Moda e del bello della moda e del fatto che bisogna fare sistema ed essere tutti coesi, abbiamo parlato dell'importanza di formare le persone e del capitale umano e del salvaguardare anche le piccole imprese facendo un lavoro tutti insieme e fatto bene".
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