“Ho pensato che fosse particolarmente giusto" essere presente "quest'anno, in un momento che non è facilissimo per il comparto, che però continua a darci grandi risultati”, ha detto la presidente del Consiglio arrivando alla cena inaugurale. Poi sulle parole di Tajani sulle donne ha aggiunto: “Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è recata a Milano per partecipare alla cena inaugurale della Fashion week, organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana. "Ho pensato che fosse particolarmente giusto" essere qui "quest'anno, in un momento che non è facilissimo per il comparto, che però continua a darci grandi risultati”, ha detto Meloni arrivando a Palazzo Reale.

Meloni: “Un segnale di presenza e vicinanza”

La premier ha spiegato di volere "dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse, come i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L'ultimo di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”, ha concluso Giorgia Meloni.

Meloni: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”

Replicando a chi le chiedeva un commento sulla polemica legata alle parole del vicepremier Antonio Tajani sulla lunghezza della gonna, Meloni ha detto: “Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda”. La premier a fine cena ha salutato tutti gli ospiti presenti passando per i tavoli e ha abbracciato a lungo Toni Scervino, amministratore delegato del marchio Ermanno Scervino che l’ha vestita per l’occasione.