Femminicidio Lorena Isceri, indagini: ipotesi aggressione premeditata

Continuano le indagini sulla morte della 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella: il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell’auto e poi gettata giù dal viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. Un video mostra la trattativa degli agenti per convincerlo a non uccidersi. E si fa strada sempre di più l’ipotesi di un’aggressione premeditata. La donna “aveva paura” ma non ha denunciato perché “non voleva danneggiarlo”, ha raccontato la madre della vittima

Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella: il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell’auto e poi gettata giù dal viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna “aveva paura” ma non ha denunciato il suo ex perché “non voleva danneggiarlo”, ha raccontato la madre della vittima. Intanto, mentre un video mostra la trattativa degli agenti per convincere il 36enne a non uccidersi, si fa strada sempre di più l’ipotesi di un’aggressione premeditata.

Il femminicidio

Il femminicidio è avvenuto giovedì 3 settembre. Nel primo pomeriggio l’uomo si è intrufolato nel garage in cui la donna parcheggiava l’auto e, dopo aver coperto con lo scotch le cellule fotoelettriche per evitare che le porte si chiudessero, ha aspettato l’arrivo di Isceri. Poi l'ha aggredita, caricata nel bagagliaio dell’auto insieme alla sua borsa ed è partito. Dalla borsa, Lorena Isceri è riuscita a prendere il cellulare e a contattare il 112 per chiedere aiuto: una telefonata durata una ventina di minuti con la centrale operativa del numero di emergenza. La telefonata si interrompe con l’uomo che, dopo essersi accorto della conversazione, dice "Cosa stai facendo?". Poi il 36enne avrebbe afferrato Lorena Isceri per gettarla nel vuoto. Poco dopo si è lanciato anche lui dal viadotto.

Il video con la trattativa

L’uomo si è lanciato dopo l’arrivo di alcuni agenti, che nel frattempo avevano individuato l’auto dopo l’allarme lanciato da Isceri. In un video di una decina di minuti, girato con un telefonino da uno degli appartenenti alle forze di polizia, si vede la trattativa condotta per evitare che il 36enne si lanciasse. Nel filmato si vede Vella in bilico dietro il guardrail, una poliziotta e dei vigili del fuoco in ginocchio. Si sentono diverse voci che cercano di convincerlo a fare un passo indietro e lui che ripete di non avvicinarsi, fino al momento in cui si lancia.