Le ultime ore di Lorena Isceri, gettata dall’ex da un cavalcavia in A1

Nel frattempo Lorena Isceri, secondo le indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal pm Antonio Di Natale, sarebbe riuscita a recuperare il telefonino dallo zaino che era nel bagagliaio dell’auto e a dare l’allarme: avrebbe chiamato la mamma e un amico, ma sarebbe caduta la linea, e poi il 112 per raccontare del sequestro. La telefonata al 112 sarebbe durata una ventina di minuti.



Poi Vella si sarebbe accorto della telefonata, avrebbe fermato l'auto e strappato il cellulare dalle mani della donna. Dalla registrazione del 112 si sentirebbe l'uomo dire: "Cosa stai facendo?". Poi la telefonata si è interrotta, ma l’allarme a quel punto era partito e la sala operativa della questura di Firenze aveva già disposto la ricerca della vettura in autostrada.

