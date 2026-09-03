Il primo cadavere è stato trovato dalla polizia stradale sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, la ex compagna che poco prima di morire aveva chiesto aiuto al 112 e a un amico. La loro auto si trovava a margine della carreggiata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I corpi senza vita di una donna di 45 anni e un uomo di 36 sono stati trovati sotto un cavalcavia della A1. L’ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l'uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Alteta lungo l'autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima.

Donna aveva chiesto aiuto La donna, poco prima di morire, aveva provato a chiedere aiuto contattando il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. Questo dettaglio avvalora l’ipotesi di omicidio-suicidio avanzata dagli inquirenti. È stata proprio la chiamata della vittima al 112 a far scattare l’allarme: la sala operativa della questura ha disposto la ricerca della vettura in autostrada ma quando la pattuglia della polizia stradale è giunta sul posto non c’era più nulla da fare. L’auto si trovava a margine della carreggiata. Leggi anche Omicidio-suicidio a Finale Ligure: trovati morti padre, madre e figlio