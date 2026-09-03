Omicidio-suicidio a Ostia, soffoca madre e poi si lancia da finestra

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Omicidio-suicidio a Ostia, soffoca la madre e poi si lancia dalla finestra

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra

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Tragedia stamattina a Ostia, in quello che apparentemente sembra configurarsi come un omicidio-suicidio: una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia. 

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