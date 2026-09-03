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Omicidio-suicidio a Finale Ligure, trovati morti padre, madre e figlio minorenne

Cronaca

La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso

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Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, scrive Il Secolo XIX, le forze dell'ordine si sono trovate davanti i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi prestati dalla Croce Bianca di Borgio Verezzi e del personale medico, arrivati sul posto insieme a Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco. Spetta ora agli inquirenti fare piena luce sui motivi del gesto.

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