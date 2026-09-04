Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: la rassegna stampa

L'inchiesta militare sul partito di Vannacci e le ombre russe sulle elezioni in Italia e sui possibili attacchi ibridi all'Europa. E, poi, ancora, il caso di femminicidio a Firenze, il nuovo record del carburante, l'ipotesi election day per le urne a maggio e per lo sport, l'analisi del campionato di calcio e del prossimo Gp di Formula Uno. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi