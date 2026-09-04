Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: la rassegna stampa

L'inchiesta militare sul partito di Vannacci e le ombre russe sulle elezioni in Italia e sui possibili attacchi ibridi all'Europa. E, poi, ancora, il caso di femminicidio a Firenze, il nuovo record del carburante, l'ipotesi election day per le urne a maggio e per lo sport, l'analisi del campionato di calcio e del prossimo Gp di Formula Uno. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- I timori di attacchi ibridi in Europa in primo piano: "Russia e voto, allarme degli 007". I servizi segreti di Roma: "Tuteleremo le elezioni". Intanto Putin evoca negoziati: "Ma tratto solo con Kiev". Vannacci, accertamenti dei pm: "I militari attivi nel partito, si muove la Procura". Energia, choc carburanti: "Benzina alle stelle". Politica, Meloni e "l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio". Cronaca, Firenze: "Gettata dall'ex dal viadotto, dal bagagliaio cercava aiuto".
- La politica in apertura: "Vannacci, inchiesta militare". Indagine della procura sui membri delle Forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, "denuncia anche per ricostituzione del partito fascista". Cronaca: "Chiusa nel bagagliaio chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida". Il doppio ricordo: "Addio Fabio Mussi, gentiluomo comunista". E poi: "Gloria Steinem, icona americana lottò per le donne". Ambiente, allarme Onu: "El Nino fa paura, pianeta a rischio".
- "Fine vita, il muro di Meloni", titola in apertura il quotidiano torinese. Dopo il via libera in Veneto, "il governo non impugnerà le norme della regione". La tragedia a Firenze: "Rapisce la ex e la chiude in auto, poi la getta dal ponte e si uccide". Carburanti: "Pieno, nuovo record. Mini proroga al taglio delle accise sul diesel". Il reportage da Kiev: "Le sirene d'allarme non si fermano più". L'esposto: "La procura militare indaga sui vannacciani iscritti in divisa". Intervista a Jane Fonda: "Il senso di vivere è lottare".
- La guerra ibrida in primo piano: "Putin, ombre russe sul voto in Italia". Politica: "Indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca". Senato: "Primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva". Cronaca, ostia: "Uccide la madre e si suicida". Firenze: "Butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto". Report, Lavitola-Ranucci: "Faro sul business in Africa". Sport, l'inchiesta: "Roma, la fabbrica dei campioni".
- Intervista esclusiva a Gasperini in primo piano: "malen è da record, la mia Roma sogna". Campionato, domani Inter-Napoli: "Le luci di San Siro". Milan, la strategia di Cardinale: "Punta altri top, Rabiot e Pavlovic via ai rinnovi". Fiorentina, Mastantuono: "Vivo da Bati. I suoi consigli per fare gol". F1 a Monza, Leclerc: "Ho visto Schumi dal balcone, è nato l'amore". Antonelli: "Parto dal fondo ma mi divertirò".
- Focus sul Napoli in primo piano, alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Max clou". Il bersaglio "è Chivu, l'ha sempre battuto". Vlahovic, messaggio da Istanbul: "La Juve non dice la verità". Fiorentina, Pellegrino: "La mia guida è Batistuta". Coppa Italia: "Cagliari fuori, Palermo sogna". Il mercato delle follie: "La Premier rischia". F1 a Monza, Antonelli: "Tifano di più per le Ferrari".
- In apertura intervista al tecnico che ha lanciato Woltemade in Germania: "Nick perfetto per Kolo. E' da Juve, fisico, dribbling e visione". Torino: "Tutti uniti con Abate". Ndour: "Fiorentina, è l'ora. Fuori il carattere!". Bergomi: "Inter, Juve e Milan. L'Europa fa per voi". F1 a Monza, Antonelli sfida il tifo Ferrari: "A tutto attacco". Tennis, riecco Alcaraz: "Ma mi fermerò".
- La politica in primo piano: "Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare". Focus sul "bilancio dei 1.413 giorni del governo più longevo". L'indagine: "La procura militare di Roma ha avviato accertamenti sul partito di Vannacci e i graduati che vi hanno aderito". Caso Report: "Vincono Ranucci e i suoi, la fedelissima Di Pasquale alla conduzione". Russia, negoziato: "Putin apre, inviati Usa a Mosca e Kiev". Ceuta: "Sanchez smentito da tutti, i russi estranei".
- In apertura ancora la politica: "Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica". Da oggi "è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi". Il caso Ranucci: "Report, si riapre il filone Zimbawe. Il giallo delle auto". Guerra in Europa: "Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania". Spagna: "Sanchez sotto accusa per il caos a Ceuta e il ruolo di Rabat". Medio Oriente: "Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto".
- Il record del governo in apertura: "Tiè!". Giorgia meloni "taglia il traguardo dei 1.413 giorni, ora è il premier più longevo della storia repubblicana". Spazio poi per "l'indagine sul partito di Vannacci". Caso Report, parla Ranucci: "La bomba contro di me? E' per il 41-bis, o pista nera". L'editoriale di Sallusti: "Il segreto della destra è la sinistra".
- Focus sul credito in apertura: "Prima casa, crescono i mutui garantiti. Finanziamenti oltre quota 8 miliardi". L'intervista al ministro Tajani: "Obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027". Stategie, filiera delle Big Tech: "Corsa da 1.730 miliardi per le commesse AI". Il caso Vannacci: "Indagine su due militari iscritti a Futuro nazionale". Il conflitto in Europa, Putin: "Fine guerra possibile, ma le minacce ucraine ai voli non aiutano".
- Tra i temi in prima pagina anche la politica: "Su cosa giudicare il record meloniano". Sull'ordinario, si legge, "il governo fatica a raggiungere la sufficienza. Ma in un'epoca di sfide non ordinarie, un governo si giudica su altro e sulle scelte di campo, come l'Ucraina". Il conflitto: "Putin torna a blandire. Trump, rimasto zitto sulle minacce all'Europa". Ceuta: "Italia, Spagna e Marocco. Sanchez e Meloni si scontrano per calcolo politico e nascondono le colpe di Rabat".
- "Chiacchiere da zar", è il titolo d'apertura. Al forum economico orientale, Putin "racocnta di un paese stabile". Ma la realtà lo smentisce: "Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali". E lo scontro con la Germania continua. Esteri: "Strage di migranti alle Canarie". Politica: "Su Vannacci sospetti di ricostituzione del partito fascista". Iran: "Droni sulle base Usa con moderazione".
- La politica domina l'apertura: "Meloni autocelebra il suo governo. ma festeggia quattro anni di disastri". Intanto finisce "sotto inchiesta il partito di Vannacci". Russia. da Putin "lode agli Usa e attacchi all'Ue. E sulla guerra in Ucraina: "Kiev? Terrorista". Report: "C'è Claudia Di Pasquale. TeleMeloni sconfitta ma felice". Carburanti, l'analisi: "Quelle tasse contro gli inquinatori, perchè la benzina costa cara".