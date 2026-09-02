Maltempo, tromba d'aria a Policoro. Danni al centro cittadino. FOTO
Un nubifragio ha causato gravi disagi nella città jonica, con alberi caduti e lidi distrutti. Lievi danni anche all’ospedale Giovanni Paolo II. Coldiretti denuncia una situazione drammatica nelle campagne
- Una tromba d’aria a Policoro, in provincia di Matera, ha causato "ingenti danni alle cose” nella città jonica di circa 18 mila abitanti in provincia di Matera. Lo segnala l'amministrazione comunale, evidenziando che il nubifrgio "ha interessato l'abitato, la zona lido e le campagne”. Al momento non si segnalano problemi alle persone".
- In una nota dell’ufficio stampa del Comune si legge che in città "sono caduti centinaia di alberi, tra cui quelli di alto fusto in piazza Eraclea, sbarrando diverse strade e tranciando cavi elettrici, tanto che molte abitazioni sono rimaste senza corrente. È stato chiuso per allagamento il sottopasso per il mare come la stazione ferroviaria per la caduta degli alberi. Al lido ci sono danni in alcuni stabilimenti e tanti pannelli fotovoltaici sono volati via dai tetti delle case abbattendosi sulle auto in sosta”.
- "È drammatica la situazione nelle campagne di Policoro e Scanzano Jonico, nel Materano”, è l’allarme della Coldiretti Basilicata. Il nubifragio ha causato “danni alla vegetazione, con alberi e rami divelti, e ha interessato anche numerose strutture agricole dell'area".
- Il 3 settembre il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), andrà a Policoro (Matera) "per verificare di persona i danni provocati dal maltempo che ha investito in queste ore la città jonica”. "Ho subito attivato la Protezione civile regionale e sto seguendo con la massima attenzione - spiega il governatore lucano - l'evolversi della situazione.
- Il temporale, particolarmente intenso, è stato accompagnato da fortissime raffiche di vento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Danni anche in pieno centro cittadino. Sono in corso verifiche sul territorio per accertare l'entità dei danni. L'amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale.
- Anche l'ospedale Giovanni Paolo II di Policoro ha subito alcuni lievi danni di carattere non strutturale a causa della tromba d’aria. Le verifiche della Asm, l'azienda sanitaria della provincia di Matera, hanno escluso conseguenze sulla funzionalità della struttura ospedaliera: tutti i reparti e i servizi sanitari sono ''pienamente operativi’’.
- In via precauzionale e in considerazione dell'eccezionale evento meteorologico, l'Asm ha disposto il potenziamento del pronto soccorso dell'ospedale di Policoro, per garantire la massima capacità di risposta a eventuali richieste di assistenza sanitaria legate all'emergenza. Potenziato anche il pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, insieme agli altri servizi di emergenza, per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria in caso di necessità.