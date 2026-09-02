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Maltempo, tromba d'aria a Policoro. Danni al centro cittadino. FOTO

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Un nubifragio ha causato gravi disagi nella città jonica, con alberi caduti e lidi distrutti. Lievi danni anche all’ospedale Giovanni Paolo II. Coldiretti denuncia una situazione drammatica nelle campagne

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