Meteo, in arrivo la sesta ondata di calore: ecco da quando

Questo quadro però, non consente di "effettuare una previsione affidabile di autunno piovoso", ha spiegato Francesco Meneguzzo, rricercatore Cnr-Ibe e Commissario Consorzio Lamma-Cnr. E nemmeno di dire che "avremo tre mesi continuamente caldi". Gli andamenti stagionali, ha continuato, "derivano da grandi insiemi del sistema oceano-atmosfera e differiscono dalle previsioni a breve termine. La loro affidabilità varia e non possiamo stimare oggi quantità, frequenza o distribuzione delle piogge né i singoli eventi estremi”, ha confermato l'esperto. Di fatto, "temperature generalmente sopra la media, precipitazioni inizialmente sotto la media soprattutto al Centro-Nord e poi, nelle settimane successive, per lo più vicine alla norma sono deducibili dalla più recente previsione mensile del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per settembre", ha confermato ancora.