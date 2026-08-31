Ondata di caldo record a settembre, ecco dove e quando finisce

A determinare questo inedito prolungamento della stagione calda è la persistenza sul bacino del Mediterraneo dell'anticiclone subtropicale. Questa struttura stabilizza l'atmosfera e richiama costantemente masse d'aria calda di matrice continentale. Un fattore cruciale è rappresentato dalle temperature superficiali del mar Mediterraneo. Le acque marine registrano anomalie termiche fino a 5°C sopra la norma. Il mare agisce come un enorme serbatoio di calore. Rilascia energia gradualmente e impedisce il naturale raffreddamento delle aree costiere e delle vicine pianure interne.