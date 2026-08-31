Ondata di caldo record a settembre, ecco dove e quando finisce

Introduzione
L’inizio dell’autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un’estate eccezionale su tutta l’Italia. L'espansione dell'anticiclone subtropicale terrà bloccate le perturbazioni, spingendo le temperature fino a 10°C oltre le medie stagionali sia nelle pianure del Nord che nelle regioni centro-meridionali. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte ai flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi a causa dell'energia termica accumulata dal mar Mediterraneo
Quello che devi sapere
La morsa dell'anticiclone e l'effetto serbatoio del Mediterraneo
A determinare questo inedito prolungamento della stagione calda è la persistenza sul bacino del Mediterraneo dell'anticiclone subtropicale. Questa struttura stabilizza l'atmosfera e richiama costantemente masse d'aria calda di matrice continentale. Un fattore cruciale è rappresentato dalle temperature superficiali del mar Mediterraneo. Le acque marine registrano anomalie termiche fino a 5°C sopra la norma. Il mare agisce come un enorme serbatoio di calore. Rilascia energia gradualmente e impedisce il naturale raffreddamento delle aree costiere e delle vicine pianure interne.
Temperature record: la mappa del caldo anomalo
I dati numerici per la prima decade del mese delineano un quadro meteorologico senza precedenti recenti. In Val Padana le temperature massime del periodo dovrebbero oscillare tra i 25°C e i 28°C. Le previsioni indicano invece valori termici compresi tra i 32°C e i 35°C. Lo scarto termico della Pianura Padana sfiora i 10°C oltre la norma. La situazione appare speculare nelle regioni centrali, dove si attendono picchi di 36-37°C. Le regioni meridionali registreranno le temperature più elevate, con i termometri pronti a toccare i 38-39°C.
Il trend della settimana: afa urbana e temporali di calore
La prima settimana di settembre mostrerà una spiccata staticità atmosferica. Lunedì inizierà con un lieve calo termico al Sud, subito riassorbito nei giorni successivi. Tra martedì e giovedì le anomalie termiche rimarranno stabili. Si registreranno scarti di +5°C al Nord e fino a +7°C al Centro-sud. Venerdì e il successivo fine settimana potrebbero vedere un ulteriore incremento termico, con massime di 37°C in pianura. L'alta umidità nei bassi strati alimenterà l'afa nelle grandi città, mantenendo calde anche le ore notturne. Le uniche note di instabilità saranno i temporali di calore pomeridiani, localizzati esclusivamente sulle dorsali montuose.
La seconda metà del mese: lo spettro dei fenomeni estremi
Le tendenze a medio e lungo termine indicano una potenziale rottura della circolazione atmosferica nella seconda metà di settembre. Il progressivo indebolimento dell'alta pressione consentirà la discesa di perturbazioni di origine atlantica verso il bacino del Mediterraneo. L'ingresso di aria fredda in quota destabilizzerà l'ambiente atmosferico. L'interazione tra i flussi freddi e le acque del Mediterraneo ancora calde genererà forti contrasti termici. Questo scenario aumenta il rischio di fenomenologie intense, come nubifragi e grandinate. L'evoluzione di questa seconda fase richiederà costanti aggiornamenti modellistici per definirne traiettorie e intensità.