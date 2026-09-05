Bitonto, violenze su madre: 11enne chiama 112 e fa arrestare il padre

La vicenda emerge dagli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un 38enne accusato di maltrattamenti in famiglia. Il gip del Tribunale di Bari, Ilaria Casu, ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. La vicenda risale al 31 agosto scorso

Una vicenda di violenze domestiche conclusa grazie alla prontezza e al coraggio di un 11enne. Questo quanto successo a Bitonto, in provincia di Bari, dove a fermare un'ennesima aggressione su una donna è stato il figlio della vittima, prima intervenendo fisicamente per sottrarre la madre alla presa del padre, poi prendendo il telefono e chiamando il 112. La vicenda emerge dagli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un 38enne di Bitonto, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il gip del Tribunale di Bari, Ilaria Casu, ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

La richiesta d'aiuto del minore

L'intervento dei carabinieri risale alllo scorso 31 agosto. In quella circostanza, dall'abitazione della coppia coinvolta era arrivata la richiesta d'aiuto del figlio minore che aveva riferito che il padre stava picchiando la madre.