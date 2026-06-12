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Economia

Corte dei conti: 400 milioni spesi contro la violenza, ma non bastano

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

La Corte dei conti ha analizzato dieci anni di politiche pubbliche contro la violenza di genere. I dati raccontano di strutture di accoglienza sotto la media europea, di una prevenzione tagliata del 70%, e il numero di donne uccise da partner o ex partner non cala

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