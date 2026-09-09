Temporale a Milano, pioggia all'interno del Pirellone

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Temporale a Milano, la pioggia allaga gli interni del Pirellone. VIDEO

Cronaca

Un forte temporale si è abbattuto su Milano provocando diversi disagi in città. Durante l'ondata di maltempo la pioggia è penetrata all'interno del "Pirellone", sede del Consiglio regionale della Lombardia. L'episodio è stato documentato con un filmato diffuso sui canali social dal consigliere regionale di Patto Civico Luca Paladini

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