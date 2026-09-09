Un forte temporale si è abbattuto su Milano provocando diversi disagi in città. Durante l'ondata di maltempo la pioggia è penetrata all'interno del "Pirellone", sede del Consiglio regionale della Lombardia. L'episodio è stato documentato con un filmato diffuso sui canali social dal consigliere regionale di Patto Civico Luca Paladini
Prossimi video
I titoli di Sky Tg24 del 9 settembre: edizione delle 19
Cronaca
Martina Carbonaro, la madre in aula: "Perché lo ha fatto?"
Cronaca
Morte David Rossi, la compagna in commissione d'inchiesta bis
Cronaca
Genova, precipita dalla finestra: morto bimbo di 5 anni
Cronaca
Temporale a Milano, pioggia all'interno del Pirellone
Cronaca
Femminicidio Isceri, la cugina: È stato tutto troppo veloce
Cronaca
Sky Tg24, Timeline, Il dramma dei femminicidi e la mostra del cinema di Venezia
Cronaca