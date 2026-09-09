Milano, bimba di due anni morta all'ospedale Buzzi: aperta indagine

Una bambina di due anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal Pronto Soccorso di Rho, dove era arrivata con forti dolori addominali. La Procura si prepara a iscrivere nel registro degli indagati, a garanzia, i medici che l'hanno avuta in cura e a disporre l'autopsia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una bambina di due anni è morta nella mattinata di martedì 9 settembre all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rho. La struttura milanese ha segnalato l'accaduto alla Procura, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

La ricostruzione La piccola era arrivata al reparto di urgenza di Rho nel tardo pomeriggio di lunedì, accompagnata dai parenti e con forti dolori all'addome. Presa in carico dai medici, ha visto peggiorare le proprie condizioni con il passare delle ore, fino a un primo arresto cardiaco. Una volta stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta. Leggi anche Genova, bimbo muore dopo essere caduto da una finestra del terzo piano