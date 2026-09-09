Milano, bimba di due anni morta all'ospedale Buzzi: aperta indagine

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Milano, bimba di due anni muore all'ospedale Buzzi: la Procura indaga per omicidio colposo

Cronaca
©Ansa

Una bambina di due anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal Pronto Soccorso di Rho, dove era arrivata con forti dolori addominali. La Procura si prepara a iscrivere nel registro degli indagati, a garanzia, i medici che l'hanno avuta in cura e a disporre l'autopsia

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Una bambina di due anni è morta nella mattinata di martedì 9 settembre all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rho. La struttura milanese ha segnalato l'accaduto alla Procura, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

 

La ricostruzione

La piccola era arrivata al reparto di urgenza di Rho nel tardo pomeriggio di lunedì, accompagnata dai parenti e con forti dolori all'addome. Presa in carico dai medici, ha visto peggiorare le proprie condizioni con il passare delle ore, fino a un primo arresto cardiaco. Una volta stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta.

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L'inchiesta

Il decesso è stato accertato in mattinata al Buzzi. La pm di turno Rosaria Stagnaro, che coordina l'indagine con l'aggiunto Roberto Piscitello, procederà nelle prossime ore all'iscrizione nel registro degli indagati - a garanzia - dei sanitari che hanno seguito la bambina, non appena avrà a disposizione la documentazione clinica e una prima ricostruzione dei fatti. Il passo successivo sarà l'autopsia, necessaria per accertare le cause della morte.

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