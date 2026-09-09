Bimbo cade da una finestra a Genova: è in gravi condizioni

Il piccolo, che ha 8 anni, è precipitato dal terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato per cause ancora in corso di accertamento. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale Gaslini

Un bambino di 8 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato, a Genova. È successo intorno alle 12.30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini.