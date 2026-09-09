L'uomo aveva disturbato la preghiera islamica del venerdì. Per sei mesi non potrà entrare nella città. Ma ha annunciato che presenterà ricorso contro il provvedimento

Il questore di Venezia ha emesso un foglio di via per l'influencer romano Simone Carabella che lo scorso 4 settembre ha disturbato platealmente con un panino con la mortadella e cantando l'inno di Mameli (riprendendo poi il tutto con il cellulare) un gruppo di 200 bengalesi che si erano radunati in un parco a Mestre per la preghiera islamica del venerdì. Carabella sui social si è scagliato contro il provvedimento annunciando che presenterà ricorso.