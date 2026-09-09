Simone Carabella, l'influencer riceve Daspo a Venezia per aver provocato dei musulmaniCronaca
L'uomo aveva disturbato la preghiera islamica del venerdì. Per sei mesi non potrà entrare nella città. Ma ha annunciato che presenterà ricorso contro il provvedimento
Il questore di Venezia ha emesso un foglio di via per l'influencer romano Simone Carabella che lo scorso 4 settembre ha disturbato platealmente con un panino con la mortadella e cantando l'inno di Mameli (riprendendo poi il tutto con il cellulare) un gruppo di 200 bengalesi che si erano radunati in un parco a Mestre per la preghiera islamica del venerdì. Carabella sui social si è scagliato contro il provvedimento annunciando che presenterà ricorso.
Cos'è il Daspo urbano
Carabella, come riporta lui stesso, secondo il provvedimento non potrà entrare per sei mesi a Venezia. Si tratta del "Divieto di accesso alle aree urbane" (DACUR), noto anche come DASPO urbano: una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazioni alle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L'autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a cinque anni.