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Simone Carabella, l'influencer riceve Daspo a Venezia per aver provocato dei musulmani

Cronaca
©Ansa

L'uomo aveva disturbato la preghiera islamica del venerdì. Per sei mesi non potrà entrare nella città. Ma ha annunciato che presenterà ricorso contro il provvedimento

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Il questore di Venezia ha emesso un foglio di via per l'influencer romano Simone Carabella che lo scorso 4 settembre ha disturbato platealmente con un panino con la mortadella e cantando l'inno di Mameli (riprendendo poi il tutto con il cellulare) un gruppo di 200 bengalesi che si erano radunati in un parco a Mestre per la preghiera islamica del venerdì. Carabella sui social si è scagliato contro il provvedimento  annunciando che presenterà ricorso.

 

Cos'è il Daspo urbano

Carabella, come riporta lui stesso, secondo il provvedimento non potrà entrare per sei mesi a Venezia. Si tratta del "Divieto di accesso alle aree urbane" (DACUR), noto anche come DASPO urbano: una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazioni alle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L'autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a cinque anni.

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