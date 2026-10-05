Milano, ciclista 24enne investito e ucciso a Cerro Maggiore

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Alla guida del furgone che ha travolto il ragazzo un 54enne incensurato e negativo all'alcoltest, che si è fermato a prestare soccorso

Un giovane di 24 anni è stato investito e ucciso da un furgone, questa mattina, a Cerro Maggiore, nel Milanese, mentre andava in bicicletta. Inutili i tentativi di rianimazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. La vittima era residente a Parabiago (Milano). A renderlo noto i carabinieri di Milano che indagano sull'accaduto.

Alla guida del furgone un 54enne incensurato

Secondo le prime informazioni il furgone che lo ha investito e il ciclista viaggiavano nella stessa direzione. Il conducente del camioncino è un 54enne di Cerro Maggiore incensurato, negativo all'alcoltest. L'uomo si è fermato a prestare soccorso ma il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate prima ancora del trasporto in ospedale da parte dei soccorritori del 118 che avevano tentato di rianimarlo e che erano intervenuti sul posto con i militari della Compagnia di Legnano.