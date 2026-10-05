Incidente sul lavoro a Rimini: operaio cade da ponteggio e muore

Un operaio di 59 anni originario dell'Albania è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina di via Coletti a Rimini. Secondo quanto appreso, l'uomo si trovava attorno alle 13.30 al terzo livello dell'edificio quando, per cause da chiarire, è caduto, seppur rimanendo cosciente. I soccorsi da parte del personale del 118 sono stati immediati ed è stato disposto il trasferimento a Cesena con eliambulanza. Sul posto è intervenuta anche la polizia.