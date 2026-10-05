Sigfrido Ranucci sospeso per dieci giorni dalla Rai

Alla base della decisione ai danni dell'ex conduttore di Report ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari. Il legale del giornalista: "Il provvedimento sarà impugnato"

La Rai ha sospeso l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci per dieci giorni. L'azienda ha deciso il provvedimento in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della Rai. Il 16 settembre scorso la Rai aveva notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci, all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Poi il giornalista ha avuto cinque giorni per inviare la sua memoria difensiva.

Quattro contestazioni disciplinari

Alla base della decisione della Rai di sospendere Ranucci, si apprende, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.