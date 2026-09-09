Omicidio-suicidio a Finale Ligure, folla ai funerali e lutto cittadino

Si sono svolti nella basilica di San Giovanni i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia Baruzzo e del padre Daniele che, secondo le ricostruzioni, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi togliersi la vita. A dare l'ultimo saluto una folla di oltre 1.500 persone. Il sindaco Angelo Berlangieri ha proclamato il lutto cittadino

Grande folla a Finale Ligure per l'ultimo saluto a Paola Siri, al figlio Mattia Baruzzo e al padre Daniele che, secondo le ricostruzioni, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi togliersi la vita. Oltre 1.500 persone, con in mano palloncini bianchi, si sono riunite nella basilica di San Giovanni per i funerali della famiglia. Ad accogliere i feretri sul sagrato della chiesa è stato il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, che ha proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo, la procura di Savona ha aperto un'inchiesta giudiziaria sull'omicidio-suicidio.