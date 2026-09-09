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Omicidio-suicidio a Finale Ligure, folla ai funerali e lutto cittadino

Cronaca
©Ansa

Si sono svolti nella basilica di San Giovanni i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia Baruzzo e del padre Daniele che, secondo le ricostruzioni, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi togliersi la vita. A dare l'ultimo saluto una folla di oltre 1.500 persone. Il sindaco Angelo Berlangieri ha proclamato il lutto cittadino

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Grande folla a Finale Ligure per l'ultimo saluto a Paola Siri, al figlio Mattia Baruzzo e al padre Daniele che, secondo le ricostruzioni, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi togliersi la vita. Oltre 1.500 persone, con in mano palloncini bianchi, si sono riunite nella basilica di San Giovanni per i funerali della famiglia. Ad accogliere i feretri sul sagrato della chiesa è stato il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, che ha proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo, la procura di Savona ha aperto un'inchiesta giudiziaria sull'omicidio-suicidio.  

I funerali

Presenti anche numerosi giovani, soprattutto amici e conoscenti del figlio, con una nutrita rappresentanza del Finale FBC, la squadra di calcio dove giocava il 15enne. Al termine delle esequie, celebrate dal vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino e il parroco don Giuseppe Militello, i presenti hanno fatto volare in cielo i palloncini bianchi come ultimo saluto alla famiglia.

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