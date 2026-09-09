Il bizzarro annuncio sarebbe stato rivolto ai passeggeri di un volo partito da Olbia e diretto a Bologna sabato 29 agosto alle 22.15. Il riferimento sarebbe all'ordinanza dell'Enac che riduce i sorvoli notturni sull'area urbana per tutelare il riposo dei residenti
“Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore”. È il bizzarro annuncio che sarebbe stato rivolto ai passeggeri di un volo Ryanair partito da Olbia e diretto a Bologna sabato 29 agosto alle 22.15, secondo quanto raccontato da un passeggero a bordo del volo a Repubblica.
Il racconto del passeggero
“Avevamo qualche minuto di ritardo — ha spiegato al quotidiano l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini — viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo. Comunicazioni tipiche prima del decollo, che ascoltavo distrattamente quando a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta Matteo Lepore. Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante”.
L'ordinanza dell'Enac
Secondo Repubblica il riferimento era probabilmente all’ordinanza dell’Enac che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni (dalle 23 alle 6) sull’area urbana di Bologna. Un provvedimento voluto dalla giunta a tutela del riposo e della salute dei residenti della zona e a cui si è arrivati dopo una lunga trattativa tra comitati, Comune e aeroporto Marconi.