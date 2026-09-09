Il bizzarro annuncio sarebbe stato rivolto ai passeggeri di un volo partito da Olbia e diretto a Bologna sabato 29 agosto alle 22.15. Il riferimento sarebbe all'ordinanza dell'Enac che riduce i sorvoli notturni sull'area urbana per tutelare il riposo dei residenti

“Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore”. È il bizzarro annuncio che sarebbe stato rivolto ai passeggeri di un volo Ryanair partito da Olbia e diretto a Bologna sabato 29 agosto alle 22.15, secondo quanto raccontato da un passeggero a bordo del volo a Repubblica.

Il racconto del passeggero

“Avevamo qualche minuto di ritardo — ha spiegato al quotidiano l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini — viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo. Comunicazioni tipiche prima del decollo, che ascoltavo distrattamente quando a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta Matteo Lepore. Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante”.