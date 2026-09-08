Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la reazione del cancelliere tedesco Merz alla vittoria dell'ultradestra di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt: "Voto choc, ma non lascio". Per Bruxelles i risultati del voto sono "una minaccia". Spazio anche ai colloqui di Zelensky con gli inviati Usa Witkoff e Kushner: "Progressi". In prima pagina anche il femminicidio di Lorena Isceri: secondo l'autopsia la donna era viva quando è stata gettata dal viadotto sull'A1