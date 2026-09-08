Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la reazione del cancelliere tedesco Merz alla vittoria dell'ultradestra di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt: "Voto choc, ma non lascio". Per Bruxelles i risultati del voto sono "una minaccia". Spazio anche ai colloqui di Zelensky con gli inviati Usa Witkoff e Kushner: "Progressi". In prima pagina anche il femminicidio di Lorena Isceri: secondo l'autopsia la donna era viva quando è stata gettata dal viadotto sull'A1
- In apertura le parole del cancelliere tedesco Merz dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni in Sassonia-Anhalt: "Voto choc, non lascio". E Bruxelles rimarca: "Una minaccia, bisogna difendersi". Spazio anche all'Ucraina e ai colloqui di Zelensky con gli inviati Usa: "Ci sono progressi". In evidenza anche il caso Ranucci, con Lavitola che parla di "riscatto sociale". Poi, il femminicidio di Lorena Isceri: secondo l'autopsia "era viva quando è stata gettata dal viadotto". Infine, la Mostra del Cinema di Venezia.
- In primo piano ancora la vittoria dell'ulstradestra di AfD in Sassonia-Anhalt: "Assedio a Merz". Il cancelliere rimarca: "Non mi dimetto". La Russia esulta: "Giorno storico". In evidenza anche l'intervista a Romano Prodi sul voto tedesco: "Un evento di portata colossale, Europa in pericolo". Spazio anche al petrolio che "sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel". In prima pagina anche le parole di Lavitola: "Ranucci mi faceva comodo". Poi, il ricovero d'urgenza di Emma Bonino a Roma.
- In apertura il voto in Germania e la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt: "Rischio Germania per l'Europa". Merz: "Voto choc, ma non mi arrendo". Intanto, l'economia tedesca "frena": "Rallenta la produzione industriale e sale il debito pubblico". In prima pagina anche il femminicidio di Lorena Isceri: secondo i risultati dell'autopsia la donna è stata "gettata viva dal cavalcavia". Spazio anche alla politica interna, con Giuseppe Conte "a caccia dei voti dem": "Primarie, o i miei mi sputano".
- In primo piano ancora il voto in Germania: "Shock dell'Europa". Ma Merz ribadisce: "Vado avanti". La Russia invece esulta: "Cdu umiliata". E ancora Mosca parla di "piccoli passi avanti" nella guerra in Ucraina, ma poi "minaccia la Norvegia". In prima pagina anche il femminicidio di Lorena Isceri e i risultati dell'autopsia: "Gettata viva dal viadotto". Poi, l'incendio nel pud dei fratelli Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Infine, il calcio con la rimonta della Lazio a Udine.
- La Gazzetta dello Sport celebra Kimi Antonelli, protagonista di una giornata di festa dopo la conquista del Mondiale di Formula 1. Spazio anche all’Inter, attesa dall’esame Real: Mourinho e Chivu accendono il confronto alla vigilia della Champions. In evidenza anche la Lazio, dopo la vittoria a Udine, mentre Frattesi torna protagonista nel dibattito sul futuro nerazzurro. In casa Juventus, invece, tiene banco il ko di Locatelli, fermato da un infortunio al menisco.
- In apertura José Mourinho e il suo ritorno al Bernabéu, tra emozioni, ricordi del Triplete e la sfida contro il Real Madrid. E sull'Inter afferma: "In campo non c’è posto per il cuore". Spazio anche al Napoli, con De Bruyne chiamato a guidare gli azzurri contro le big inglesi. Grande attenzione anche alla Formula 1: Kimi Antonelli festeggia il Mondiale mangiando pasta e guarda già alla festa di dicembre a Imola. In prima pagina anche il mercato e le vicende di Juventus, Fiorentina, Lazio e Cagliari.
- In primo piano la situazione di Luciano Spalletti, chiamato a fare i conti con le difficoltà della rosa bianconera: Locatelli si ferma per un problema al menisco, mentre Boga accusa un guaio muscolare. Spazio anche all’attesa sfida del Bernabéu tra Inter e Real Madrid: "esame Real" per i nerazzurri, con Mourinho e Chivu protagonisti del confronto. In evidenza anche la F1 e Kimi Antonelli: i genitori raccontano il talento del giovane pilota e il suo ruolo nel tenere unita la Formula 1. Infine il tennis, con Sinner atteso a Torino.
- In apertura i "prezzi record" delle materie prime agricole. Spazio anche agli affitti brevi: "Le grandi città finiscono nella stretta europea". In evidenza anche Poste che "vara il rilancio della parte cash dell'offerta per Tim". Pii, i mercati esteri: "Missione delle imprese nei Paesi del Mercosur, Argentina la prima tappa". In prima pagina anche l'economia in Cina: "45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative". Infine, le parole di Merz dopo la vittoria dell'AfD: "Esito scioccante, ma arrendersi non è un'opzione".
- In apertura le reazioni alla vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt: "Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron". Spazio anche al caso Ranucci, con le parole di Lavitola: "Amico di Ranucci solo per i miei affari". In evidenza anche le dichiarazioni di Vannacci: "Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi". In prima pagina anche l'Ucraina: "Faida delle truffe da Montecarlo a Bali".
- In primo piano ilo caso Ranucci, con le dichiarazioni di Lavitola ai pm: "Bombe a fin di bene per proteggerlo da altri attentati". Spazio anche all'inchiesta sull'incendio a Crans Montana: "Pericolo noto da anni, una mail inchioda il Comune". In prima pagina anche la vittoria dell'ulstradestra di AfD in Sassonia-Anhalt: "Segreti, nomi e idee dietro il boom degli anti-sistema". Poi, l'editoriale di Tommaso Cerno: "Il senso di Ursula per la neve".
- "Zona d'interesse" è il titolo d'apertura del Manifesto sulla vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt. Merz: "Risultato devastante". Spazio anche all'Ucraina: "Mosca pensa alla vittoria e Kiev teme l'inverno". Poi, la guerra in Medio Oriente: "Decine di uccisi tra Gaza e Libano nei raid israeliani". In prima pagina anche l'editoriale di Marco Bascetta: "Il rischio della prima volta".
- In apertura la vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt: "Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta", scrive Libero. In evidenza anche le parole della premier Meloni: "La Ue si salva difendendo i confini". Spazio anche al caso Ranucci: "E' un giallo pure il cuoco di Lavitola". In prima pagina anche le lettere inedite tra Oriana Fallaci e monsignor Rino Fisichella, in arrivo in libreria.
- In primo piano la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt e le dichiarazioni di Merz: "Sotto shock, vado avanti". In Ue "la strategia della destra moderata è fallita". Spazio anche al caso Ranucci e alle parole di Lavitola: "Ranucci era il mio riscatto". Intanto, il conduttore sarà "presto convocato dai pm: resta ancora la vittima, ma sarà valutata la sua posizione". In prima pagina anche l'editoriale di Nadia Urbinati: "Rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso".
- "Lo choc tedesco" è il titolo d'apertura di Avvenire dedicato alla vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. In Italia "maggioranza in ordine sparso: Salvini esulta, Meloni cauta". Spazio alle donne migranti: "Dal Mediterraneo alla Manica, le migranti due volte vittime". In evidenza anche la "fuga di cervelli" in Italia: "Basterebbe pagarli il giusto". Focus anche sulla guerra in Ucraina: "Putin apre uno spiraglio ma per dopo le elezioni". Infine, l'editoriale di Giovanni Maria Del Re: "L'estrema destra non si insegue".
- In apertura ancora la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, accolta con entusiasmo dalla Russia: "Dalla Russia con amore". L'intervento di Bolaffi: "Cade la Germania? Cade l'Europa". In prima pagina anche l'editoriale di Piercamillo Falasca: "Costruire il centro senza condizioni". E quello di Mirko Bettozzi: "Il patriottismo è l'antidoto al fascismo".
- In apertura ancora la Germania e il voto in Sassonia-Anhalt: "Un terremoto". Merz però "non si arrende". Spazio anche alla risposta dell'Europa a Trump sulla Groenlandia, mentre sull'Ucraina il presidente Usa afferma: "Chiamo Putin". In evidenza anche il ricovero in ospedale di Emma Bonino. Poi, lo studio del Cnel: "Con salari più alti i giovani espatriati ritornerebbero". In prima pagina anche il femminicidio di Lorena Isceri: l'autopsia rivela che la donna "era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto".