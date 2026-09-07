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Pordenone, bimbo di 2 anni con la testa incastrata nella ringhiera: liberato dai pompieri

Cronaca
Vigili del Fuoco

L'intervento nel tardo pomeriggio di domenica 7 settembre all'area giochi del parco Galvani, a Pordenone. Un bambino di due anni era rimasto bloccato con la testa nell'inferriata che delimita il parco. I vigili del fuoco hanno smontato la ringhiera per liberarlo: illeso, è tornato subito a giocare

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Un bambino di due anni è rimasto incastrato con la testa nella ringhiera che delimita l'area giochi del parco Galvani, a Pordenone, ed è stato liberato dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 7 settembre. Il piccolo non ha riportato ferite e, passato lo spavento, è tornato a giocare come se nulla fosse.

Il soccorso

I pompieri sono intervenuti intorno alle 18 dopo che il bimbo era rimasto bloccato nell'inferriata che circonda l'area giochi. All'arrivo della squadra il bambino era in lacrime, mentre il padre cercava di tranquillizzarlo. Per liberarlo senza rischi i soccorritori hanno iniziato a smontare la ringhiera, spiegando passo dopo passo al piccolo cosa stessero facendo e invitandolo a restare fermo e calmo.

Il lieto fine

Una volta estratto dall'inferriata, il bambino si è subito dimenticato della disavventura ed è tornato a giocare. Il padre ha ringraziato i vigili del fuoco, che hanno concluso l'intervento rimontando la ringhiera.

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