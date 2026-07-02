A 5 anni cade da 4° piano nel Milanese: salvo grazie a fili stenditoi

Un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone al quarto piano di una palazzina di Rescaldina, nel Milanese, compiendo un volo di circa quindici metri. La caduta è stata attutita dai fili degli stenditoi ai piani inferiori, che ne hanno frenato l'impatto. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita

È vivo per una fortunata coincidenza il bambino di cinque anni caduto nella mattinata di giovedì 2 luglio dal balcone di un appartamento al quarto piano di una palazzina di Rescaldina, in provincia di Milano. Il piccolo è precipitato per circa quindici metri intorno alle 7. A frenare l'impatto sono stati i fili degli stenditoi ai piani inferiori, che hanno progressivamente attutito la caduta. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro, in una zona periferica del paese. La palazzina, l'ultima di una strada chiusa, conta cinque piani in tutto. Non è ancora chiaro come il bambino, sfuggito per un istante al controllo dei genitori, sia riuscito ad arrampicarsi e a superare la ringhiera del balcone di casa. Sulle circostanze esatte del volo stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

A evitare la tragedia è stata una serie di impatti fortuiti. Nella sua caduta il bambino ha urtato i fili degli stenditoi installati sui balconi dei piani sottostanti, che uno dopo l'altro ne hanno rallentato la corsa verso il suolo. Un effetto frenante decisivo, che ha impedito conseguenze molto più gravi.

I soccorsi e le condizioni del piccolo

I mezzi del 118 sono intervenuti in codice rosso. Dopo il primo esame sul posto, le condizioni del bambino sono apparse meno preoccupanti del previsto. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso: secondo quanto riportato da Il Giorno, il trasporto è avvenuto in elicottero verso l'ospedale di Bergamo e i medici non avrebbero riscontrato fratture. La prognosi resta al vaglio dei sanitari.

Le testimonianze dei vicini

Nel condominio di via Moro lo shock convive con il sollievo per il lieto fine. Alcuni residenti, ai media locali, hanno raccontato di essersi accorti di quanto accaduto solo dopo aver sentito le sirene, definendo un miracolo la salvezza del bambino dopo un volo da quell'altezza. E hanno espresso comprensione per i genitori, sottolineando quanto sia difficile controllare ogni movimento dei bambini in quella fascia d'età. Sul luogo dell'incidente, intanto, i carabinieri proseguono i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica.