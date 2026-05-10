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Agrigento, bimbo di 10 anni cade dal balcone: è grave

Cronaca
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Un bambino è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta. Trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso, ha riportato un trauma cranico. Il piccolo si trovava con la famiglia a casa di parenti

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Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Il piccolo ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Da quanto emerso finora, il bambino, insieme ai suoi familiari, tutti residenti a Porto Empedocle, si trovava a casa di parenti.

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