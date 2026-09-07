Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi il risultato oltre le previsioni dell’Afd in Sassonia-Anhalt, dove l’ultradestra supera il 44% con un’affluenza record dell’80%. “Abbiamo fatto la storia”, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Siegmund. In primo piano anche la tappa a Kiev degli inviati di Trump dopo l’incontro al Cremlino con Putin, mentre la pace resta un miraggio. Spazio all’impresa storica di Antonelli a Monza: il ventenne della Mercedes ha vinto il Gp d'Italia
- L’apertura è dedicata al trionfo oltre le previsioni per l'Afd in Sassonia-Anhalt con il titolo “L’ultradestra vince e fa paura” e il commento “Il tabù è infranto”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Gli inviati Usa a Kiev. Zelensky: ma sarà ancora un inverno di guerra” e “La partita doppia giocata da Putin per blandire Trump”. In evidenza la Formula 1 con “A Monza il ragazzino Kimi diventa leggenda”. Spazio alla politica italiana con “L’opposizione a Cernobbio. Urne a maggio, siamo pronti”.
- L’apertura è dedicata al voto in Sassonia-Anhalt, con “Il buio sopra Berlino”. In primo piano anche l’analisi “La Ue e i nostalgici del nazismo” e “Il mondo filorusso di Vannacci”. Spazio alla Formula 1 con “Mito Antonelli dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Gli inviati Usa a Kiev: ‘Bisogna mediare’. Mosca contro Merz”. In taglio basso spazio all’Iran con “Iran, gemelle liceali torturate in carcere una sarà impiccata”.
- L’apertura è dedicata al voto in Germania con “Europa, valanga ultradestra” e il commento “La campana che suona per i governi Ue”. In primo piano l’Ucraina con “Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Spiraglio negoziati” e “Petraeus: ‘Fedorov può essere un aiuto anche per l’Italia’”. Grande spazio alla Formula 1 con “Monza tricolore: Kimi fa la storia”. In taglio alto l’inchiesta sui finanziamenti all’intelligenza artificiale con “Senza controlli i fondi europei per l’Ai”. In spalla: “Giorgetti vede la crescita all’1%. Cernobbio deluso dal campo largo”.
- L’apertura è dedicata al voto in Sassonia-Anhalt con “Germania, ultradestra a valanga”. In primo piano l'intervista a Tajani con “Segnale preoccupante, ma è un’elezione regionale. In Italia c’è una realtà diversa”. Grande spazio alla Formula 1 con “Kimi fa la storia Monza è tutta per lui”. In spalla “Galassia europea in preda alle paure” e “Il motore fermo dell’economia”. Spazio anche alla cronaca con “A Trapani un’auto falcia la folla dei tifosi. Rally, un weekend di sangue quattro morti in due giorni”.
- In apertura “Il caso Neet. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni”, con l’analisi “Come favorire l’ingresso nell’età adulta”. In primo piano anche “Affitti, i concordati salgono più dei liberi” e “Casa, aumentano i proprietari tra i titolari di redditi più bassi”. Spazio anche ai percorsi d’arte con “Dalle città ai borghi: la cultura diventa risorsa. Oltre il turismo”. In spalla spazio alla scuola con “Partono le lezioni con l’incognita delle classi roventi per il caldo”.
- L’apertura è dedicata alla vittoria di Kimi Antonelli a Monza con “Kimi prodigio”, “Una rimonta leggendaria: “La gente mi ha gasato”. Spazio al racconto “Ha conquistato anche il popolo della rossa” e al commento “Il suo segreto: quando corre si diverte”. In primo piano anche il “disastro della Ferrari: Leclerc fuori a 200 all’ora”. Spazio al calcio con “Juve-Milan solo pari. Troppo poco”. In taglio basso spazio alla pallavolo con “Così fa male. La caduta delle azzurre sfuma l’Europeo del volley”.
- L’apertura è dedicata al voto in Germania con “Vento di eurodestra”, “Boom dell'Afd in Sassonia: 44% delle preferenze. Crollo della Cdu, scomparsi i socialdemocratici”. Spazio all’analisi “Cosa ci dice davvero la Germania”. In primo piano la Formula 1 con “Una rimonta alla Senna: nuovo capolavoro di Kimi”. Sul Forum Ambrosetti: “Cernobbio promuove il governo. Salvini: ‘Cantieri per 256 miliardi’”. In alto il caso Report con “Lo sfogo di lady Lavitola: ‘Sono il gatto e la volpe’”.
- L’apertura è dedicata al voto in Germania con “Valanga nera in Germania Voto choc, l’Europa trema”. In taglio alto spazio alla guerra in Ucraina con “Gli inviati Usa a Kiev e Mosca: compromessi per la pace”. Grande spazio alla Formula 1 con “Una leggenda di nome Kimi”. In spalla: “Giorgetti a Cernobbio: il Pil verso l’1%, la barca va” e “Il campo largo sfila compatto, la platea lo boccia”. In taglio basso “Rally, quattro morti in ventiquattro ore”.
- L’apertura è dedicata alle elezioni in Germania con “I disastri di Merz e dell’Ue regalano la Sassonia all’AfD”. Sull’Ucraina: “Inviati Usa a Kiev: ‘Colloqui positivi’. E Zelensky li gela”. Spazio alla politica italiana con “Sicilia, l’abbraccio Conte-La Vardera su voto e primarie”. Sul fronte economico spazio a “Atenei: adesso Open Ai si è infilata nella ricerca”. In taglio basso spazio al Forum di Cernobbio con “Giorgia & Giorgetti, la destra per i padroni”.
- L’apertura è dedicata al voto in Germania con l’analisi “Non si scherza con l’onda neonazista” e il commento “Democrazia a rischio quando cadono gli argini all’antisemitismo”. In primo piano la guerra in Ucraina con “L’infamia della barbarie russa”, “I droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo”. In taglio basso spazio alla Formula 1 con “Il capolavoro di Kimi Antonelli riscrive la storia della Formula 1”.
- L’apertura è dedicata alle elezioni in Germania con “Il giorno più nero della Germania AfD a valanga, l’Europa ora trema”. In primo piano spazio alla politica italiana con il commento “Altro che centro. Così Meloni ha sottovalutato il radicalismo”. Sulla guerra in Ucraina “Negoziati in stallo. ‘Per Kiev un altro inverno di guerra’”. Spazio anche all’analisi “Effetto woke anche sulla geopolitica”. In taglio basso spazio allo sport con “Antonelli è il nuovo re di Monza. E in F1 torna il romanticismo”.
- L’apertura è dedicata al Forum di Cernobbio con “La sinistra? No grazie”, “E Elly replica a suon di deliri sull’energia”. L’editoriale: “Un avviso ai litiganti di centrodestra”. In primo piano anche le elezioni in Germania con “La destra a valanga alle elezioni tedesche. In Sassonia è al 44,5”. In taglio centrale “Trump il morettino finisce sotto accusa”, “Il nuovo look diventa un caso politico”. In taglio basso spazio alla Formula 1 con “La fortuna di Antonelli è non avere una Ferrari”.
- L’apertura è dedicata alle elezioni in Germania con il titolo “Germania, valanga ultradestra” e il commento “L’onda nera ha sfondato il muro”. In primo piano spazio alla Formula 1 con “Fenomeno Kimi, vince partendo dal 19° posto”. Sul caos nella Lega: “Salvini: ‘Vedrò i governatori, ma chiedo proposte, non polemiche’”. Spazio alla cronaca con “Picchia il baby cliente e la mamma. Locale chiuso, accusa di razzismo”. In taglio basso: “Il Moretti furioso ‘spegne’ il cellulare acceso in sala”.
- L’apertura è dedicata al voto in Germania con “Germania, vola l’ultradestra”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Dopo Mosca gli inviati Usa da Zelensky: ‘Per la pace serviranno compromessi’”. Grande spazio alla Formula 1 con “FormulaItalia” e “Kimi-Re”. Sul fronte economico: “Export, la carica delle 100 imprese nel Mercosur”. In taglio basso spazio all’energia con “Energia green, svolta al Sud via libera a 7 mega impianti”.
- L’apertura è interamente dedicata alla vittoria di Kimi Antonelli a Monza con “Sarà perché ti amo”, “Antonelli riscrive 60 anni di storia. Parte in coda e stravince tra i cori dei ferraristi: un'impresa leggendaria. ‘Mamma mia che giornata’. Hamilton sesto”. In evidenza il richiamo “Dal 1966 un pilota italiano non trionfava a casa nostra”. Spazio ai commenti “L’era A.K. Avanti Kimi” e “Il sogno continua”.
- In taglio alto spazio alla Juventus con “Più cuore che gol Juve, grazie Gatti”. In apertura la Formula 1 con “Kimi re di Monza” e “Volare, oh oh”. “Da 19° a primo, trionfo italiano 60 anni dopo: ‘Mio Dio, cos’ho fatto’”. Spazio alla pallavolo con “Le azzurre si fermano a un passo dal triplete”. In taglio basso: “Il Toro Ché dall’addio ai gol del rinnovo”.