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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi il risultato oltre le previsioni dell’Afd in Sassonia-Anhalt, dove l’ultradestra supera il 44% con un’affluenza record dell’80%. “Abbiamo fatto la storia”, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Siegmund. In primo piano anche la tappa a Kiev degli inviati di Trump dopo l’incontro al Cremlino con Putin, mentre la pace resta un miraggio. Spazio all’impresa storica di Antonelli a Monza: il ventenne della Mercedes ha vinto il Gp d'Italia 

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