La 45enne è stata uccisa dal suo ex, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo averla rapita sotto casa a Firenze e chiusa nel bagagliaio. L’ultimo saluto nel comune in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Lungo le strade intorno all’abitazione della famiglia e alla chiesa Maria Regina sono stati appesi fiocchi, nastri, rose e palloncini rossi