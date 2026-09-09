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L'arrivo del feretro di Lorena Isceri per il funerale a Squinzano (Lecce), 9 settembre 2026. ANSA/STEFANIA CONGEDO

Femminicidio Lorena Isceri, alle 17 funerale a Squinzano: palloncini e fiocchi rossi. FOTO

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©Ansa

La 45enne è stata uccisa dal suo ex, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo averla rapita sotto casa a Firenze e chiusa nel bagagliaio. L’ultimo saluto nel comune in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Lungo le strade intorno all’abitazione della famiglia e alla chiesa Maria Regina sono stati appesi fiocchi, nastri, rose e palloncini rossi

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